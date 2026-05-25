İspanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu olay oldu: Real Madrid'den hiçbir futbolcu yok

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken, turnuvanın en güçlü şampiyonluk adaylarından İspanya Milli Takımı'nın 26 kişilik nihai kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Luis de la Fuente'nin belirlediği kadroda, dünya devi Real Madrid'den hiçbir futbolcunun yer almaması dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala, dev turnuvada boy gösterecek ülkeler kadrolarını tek tek duyurmaya devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden İspanya Milli Takımı'nın da kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Luis de la Fuente'nin tercihleri doğrultusunda kafileye 26 futbolcu davet edildi. Luis de la Fuente'nin, Real Madrid'ten kadroya hiç futbolcu dahil etmemesi ise dikkat çekti. İspanya Milli Takımı'nın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular yer aldı: Kaleci: Unai Simon, David Raya, Joan Garcia



Defans: Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Pufill, Eric Garcia, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo



Orta saha: Rodrigo Hernandez, Martin Zubimendi, Pedri Gonzalez, Fabian Ruiz, Mikel Merino, Pablo Gavi, Alex Baena



Forvet: Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Dani Olmo, Victor Munoz, Nico Williams, Yeremy Pino İHA