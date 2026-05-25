  İran, Hürmüz Boğazı'nda geri adım attı!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, küresel ticaretin en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. Bekayi, Hürmüz Boğazı’nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu vurguladı.

Dünya petrol ticaretinin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı ile ilgili uluslararası kamuoyunda dolaşan "geçiş ücreti" iddialarına İran yönetiminden resmi yanıt geldi. 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında stratejik boğazın statüsüne dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Hürmüz Boğazı'nın yönetim ve denetim hakkının kıyıdaş ülkelere ait olduğunu hatırlatan Bekayi, gemilerden herhangi bir geçiş ücreti alınmasının gündemde olmadığını kesin bir dille ifade etti.

ABD ile yürütülen müzakerelere de değinen Bekayi, birçok konuda çerçeveye ulaşıldığını ancak bunun anlaşmanın yakın olduğu anlamına gelmediğini kaydetti. Sözcü Bekayi, “Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların sona ermesi de olası bir anlaşmanın parçası olacak” diye konuştu.

