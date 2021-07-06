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Danıştay'dan tartışma çıkaran Reina saldırısı kararı

Danıştay'dan tartışma çıkaran Reina saldırısı kararı

Danıştay, “Reina saldırısı”nda hayatını kaybeden bir çiftin yakınlarına ödenmesine karar verilen 75 bin liralık manevi tazminatı “zenginleşmeye neden olabileceği” gerekçesiyle reddetti.

İstanbul’un Ortaköy semtindeki Reina adlı gece kulübüne 2017 yılbaşı gecesi IŞİD militanı Abdulkadir Maşaripov’un düzenlediği saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş, 79 kişi de yaralanmıştı. Maşaripov 7 Eylül 2020’de 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Diken’den Canan Coşkun’un haberine göre; İstanbul 13’üncü İdare Mahkemesi, 2019’da saldırıda hayatını kaybedenler arasındaki Tunuslu Mohammed Ali-Senda Nakkaa Azzabi çiftinin üç yakınına toplam 75 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

Danıştay 10’uncu Dairesi davada nihai kararı verdi. Kararda, iki kardeş için belirlenen manevi tazminatın “olayın oluş şekline göre zenginleşmeye sebep olacak bir miktar” olduğu belirtildi. Karar, davalı İstanbul Valiliği lehine bozuldu.

Diken

Etiketler Reina Reina saldırısı
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