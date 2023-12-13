Define avcıları çukurda suçüstü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde ormanda kaçak kazı yapan 10 kişi, açtıkları çukurda suçüstü yakalandı.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çarşamba Suç Araştırma Timi ekipleri, ormanda kaçak kazı yapıldığı bilgine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, 30 metre derinliğinde, 5 metre genişliğinde açılan çukurda 10 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, bölgede 4 hilti, 350 metre elektrik kablosu, 8 murç, 1 kürek, 1 kazma, 1 keser ve 1 baret ele geçirildi.
DHA
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