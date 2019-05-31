Dilencinin üzerinden ses sistemi çıktı ! Savunması şoke etti

Çorum'da, dilencilik yaparken yakalanan ve üzerlerinden ses sitemi çıkan Hüseyin A. ve Durmuş K., ne için kullandıklarını soran zabıta görevlilerine, "İnsanlara sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Dilencilik yaparken yakalanan Hüseyin A. ile Durmuş K.'nın üzerlerinden 500 TL ve çeyrek altın ile mikrofonlu ses düzeneği çıktı. Zabıta görevlilerinin ses sistemini ne için kullandıklarını sorduğu Hüseyin A., "İnsanlara sesimizi duyurmaya çalışıyoruz” yanıtını verdi. Konya'dan Çorum'a geldikleri belirlenen dilencilere Kabahatler Kanunu'na göre 153'er TL idari para cezası kesildi. İki kişi, il sınırına bırakıldı.