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EYT düzenlemesi nihayet Meclis'te!

EYT düzenlemesi nihayet Meclis'te!
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Emeklikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, cuma ya da pazartesi teklifi sunabileceklerini ifade etti. Cuma günü teklifin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. 

Şubat ayında bu sürecin tamamlanması bekleniyor.

EYT düzenlemesiyle yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. EYT'lilere ilk maaşlarının Mart ayında ödenmesi bekleniyor.

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Etiketler EYT düzenlemesi meclis
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