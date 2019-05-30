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  3. 30 Mayıs 2019 14:19

Genco Erkal'ın Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Usta tiyatrocu Genco Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla çok konuşuldu. Genco Erkal, İmamoğlu ile fotoğrafını paylaşıp 'Kolumu koparıyordu, canımı zor kurtardım.' diyerek İmamoğlu'na yapılan eleştirileri ti'ye aldı.

Genco Erkal'ın Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu
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Usta sanatçı Genco Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla gündem oldu.

"BURNUMU ISIRMAYA KALKTI"
 
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, usta sanatçı Genco Erkal ile bir araya geldi. İmamoğlu, Genco Erkal ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Genco Erkal'ın İmamoğlu ile çektirdiği fotoğrafa ise eklediği not sosyal medyada çok yorum aldı.

Usta tiyatrocu, fotoğrafa, "Kolumu koparıyordu, canımı zor kurtardım. Ardından burnumu ısırmaya kalktı." diyerek İmamoğlu'na yapılan olumsuz eleştirileri ti'ye aldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Kolumu koparıyordu, canımı zor kurtardım. Ardından burnumu ısırmaya kalktı...

Genco Erkal (@gencoerkal)'in paylaştığı bir gönderi ()

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