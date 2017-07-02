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  3. 02 Temmuz 2017 15:29

İstanbul'da mangal operasyonu ! Tek tek toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Yeşilköy sahilinde mangal yapan piknikçilere yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'da mangal operasyonu ! Tek tek toplandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Yeşilköy sahilinde polis eşliğinde mangal operasyonu yaptı. Akşam saatlerinde sahil yolunda konuşlanan zabıta ekipleri, mangal yapan piknikçileri önce uyardı, ardından tek tek mangalları topladı. Bir kamyon mangal ve nargile toplandığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, akşam saatlerinde polis eşliğinde sahilde mangal yapan vatandaşlara valilik kararıyla operasyon düzenledi. Zabıta ekipleri, sadece mangal değil ateşle yanan semaver ve nargileleri de topladı. 

Aralarında çok sayıda Suriyelinin de bulunduğu mangalcılar zaman zaman zabıtalara direnince devreye polis ekipleri girdi.

Yeşilköy'den Menekşe sahiline kadar nargileler, mangallar ve semaverler toplanarak belediyeye ait araçlara yüklendi.

Yaklaşık 2 saat süren operasyon sonucunda Yeşilköy sahilindeki tüm mangallar toplandı.

Polis, ayrıca yasak olan bölgede piknik yapan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

mangal , yeşilköy , istanbul