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İşte ramazan ayında ziyaretçi akınına uğrayan şehirler

İşte ramazan ayında ziyaretçi akınına uğrayan şehirler
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Enuygun, ramazan ayında atmosferleri ve kutsal mekanlarıyla ziyaretçi akınına uğrayan şehirleri listeledi.

Enuygun, ramazan ayında en çok ziyaret edilen şehirleri listeledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, atmosferleri ve kutsal mekanlarıyla ramazanda ziyaretçi sayıları artan bazı şehirler, bu dönemde özellikle tercih ediliyor.

Hazreti Mevlana ile özdeşleşen Konya ramazan ayında en çok ziyaret edilen şehirler listesinde ilk sırada yer alıyor. Konya'da, Mevlana Türbesi ve Müzesi'nin yanı sıra Şems-i Tebrizi Türbesi ve Camisi, Şeyh Sadrettin Konevi Türbesi, Alaeddin Keykubad Camii, Aziziye Camii, Eşrefoğlu Camii ve Kapu Camii bu ayda sıklıkla ziyaret edilen inanç merkezleri arasında öne çıkıyor.

Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğrayan şehirler belli oldu

Ankara'da ise en çok Hacı Bayram Camii ve Türbesi ziyaret ediliyor. Başkentte Kocatepe Camii, Ahmet Hamdi Akseki Camii gibi modern ve büyük camilerin yanında çok sayıda tarihi cami bulunuyor.

Bursa da Osmanlı Devleti'nin ilk büyük başkenti olduğu için Osmanlı İslam eserlerinin ilk örneklerini içeriyor. İlk başkent İznik'teki Ayasofya Camii, 15. yüzyıl başında Yıldırım Beyazıt döneminde külliye olarak inşa edilen Ulu Cami ve Emir Sultan Külliyesi şehrin ramazan aylarında en sık ziyaret edilen noktaları arasında yer alıyor.

Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğrayan şehirler belli oldu

Şanlıurfa, çok sayıda manevi ziyaret noktasıyla öne çıkıyor. Balıklıgöl, kutsal sayılan ve ramazanda sıklıkla ziyaret edilen noktalar arasında bulunuyor. Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da ramazan ayında Harran'a bağlı Özkent köyü sınırlarındaki tarihi Şuayb şehri harabeleri de sıkça ziyaret ediliyor. Halk arasında Şuayb peygamberin bu kentte yaşadığına inanılıyor.

Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğrayan şehirler belli oldu

İstanbul'a yakın konumu ve sınırları içerisindeki dini yapılarla öne çıkan Edirne'de ramazanda en çok Selimiye Camisi ziyaret ediliyor. Muradiye Camisi, Eski Cami, Gazimihal Camii, Üç Şerefeli Cami ve Has Yunus Türbesi de şehirdeki önemli ibadet ve ziyaret noktaları arasında yer alıyor.

AA

Etiketler ramazan ayı konya ramazan ayında gezilecek şehirler enuygun
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