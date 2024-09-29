Kızı Anjelik açıkladı: Ahu Tuğba'nın sır vasiyeti

Yeşilçam'ın efsanevi ismi Ahu Tuğba, Atlas Sineması'ndaki veda töreninin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınan namazla son yolculuğuna uğurlandı. Kızı Anjelik, cenazede annesinin vasiyetini açıkladı.

Yeşilçam'ın usta ismi oyuncu Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi, ABD'nin Miami eyaletinden kalkan THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ahu Tuğba, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Tuğba'nın kızı Anjelik, annesinin vasiyetini cenazede açıkladı. Açıklamasında "Tek bir şey söyledi kızım ben dedi, beni burada bırakma bir şey olursa dedi. Onu da Allah'ın izniyle yerine getirdik. Bir de 'duayı bırakma oku' dedi" ifadelerini kullandı.

YILLAR ÖNCE YAZDIRMIŞ

Öte yandan Ahu Tuğba, 2013'te yakalandığı akciğer rahatsızlığının tedavisi sürecinde vasiyetini hazırlattığını ve organlarını bağışladığını söylemişti. Vasiyetinin içeriğini açıklamayan Tuğba, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Akciğerim alınacaktı. Ameliyata girecektim. Kızıma ameliyat olacağımı söylemedim, 'Bodrum’da evde uyuyorum' dedim. Anestezi yasak olduğu için vasiyetnamemi yazdım. Ameliyata gideceğim gün direkt noteri çağırdım yanıma. Vasiyetimi yazdırdım çünkü anestezi yasak dediler bana. Organlarımı da bağışladım. Ameliyattan sonra yaşayacağım mı, öleceğim mi bilmiyordum. En büyük korkum kızımı bir daha görememekti. Ölümden korktuğum yoktu benim. Ben sevk edilirken kızım Bodrum’a geldi. Beni Bodrum’da zannediyordu. 'Bir oteldeyim' dedim. Ben İzmir’den İstanbul’a giderken yolumu İzmir’den Bodrum’a çevirdim. Hayatımda ilk kez kızıma yalan söyledim. Onun bunları hissedip gelmesi bir mucizeydi yani. Yaşıyor olmam ameliyat olmamı engelleyen kızımdı. Doktorum tarafından ameliyata gerek olmadığı söylendi."