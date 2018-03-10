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  3. 10 Mart 2018 16:40

Marmaray'da izdiham çıktı !

İstanbul'da sis nedeniyle vapur seferleri iptal edilince Marmaray'da yoğunluk yaşandı.

Marmaray'da izdiham çıktı !
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İstanbul'da bugün güneş yüzünü gösterdi. Havanın böyle olmasını fırsat bilen vatandaşlar kendini sokağa attı. Ancak sis nedeniyle boğaz trafiğinin kapanmasının ardından vapur ve motor seferleri yapılamıyor. Karşıya geçmek için Marmaray'ı kullanmak isteyen vatandaşlar ise uzun bir kuyrukla karşılaştı. Üsküdar ve Sirkeci istasyonlarında da büyük yoğunluk oluştu.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Saat 11.50 itibariyle Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy,Üsküdar-Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.

Vapur seferlerine sis engeliVapur seferlerine sis engeli

 

marmaray , istanbul , izdiham
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