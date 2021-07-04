  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi

Meteoroloji'den yağış uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece azalacak

Meteoroloji'den yağış uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece azalacak

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, bugün yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Doğu kesimlerde ise sıcaklıklar 4 ila 10 derece azalacak. İşte 5 günlük hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

Etiketler meteoroloji sıcak hava yağış hava durumu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tosuncuk'un Çiftlik Bank serüveni bodrum katında başlamış
Sen misin iktidarı eleştiren! BBP'li kadın yöneticiye ters kelepçe
Almanya Yasemin'in peşinde! 8 milyon euro ile kayıplara karıştı
Pandemide yaşanabilir ülkeler açıklandı: Listede Türkiye de var
Tütüncülerin öfkesi büyüyor: ''Hepimiz açlıktan ölüyoruz''
Kemal Sunal'ı anma töreninde ailesini isyan ettiren olay
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, İstanbul'a getirildi
Kulislerde bomba Soylu iddiası: Erdoğan, doğru zamanı bekliyor
Hangi ülke kaç doz aşı yaptı? İşte Türkiye'nin sırası...
İşte Sinovac aşısına yeşil ışık yakan ülkeler