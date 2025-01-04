Müftünün sözleri cemaatin tepkisini çekti: ''Hocam siyaset yapma''

Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın cuma vaazında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesine yönelik sözleri cemaatin tepkisini çekti. Bir vatandaş, ''Hocam siyaset yapma. Bize dini anlat'' diyerek tepki gösterdi.

Bolu'da geçen cuma günü Yıldırım Bayezid Camii'nde vaaz veren İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Müftü Hüseyin Demirtaş, engelli erişimine yönelik çalışmalar kapsamında bir müdürle yaşadığı diyaloğu aktararak, "Engelli erişimi yapılacak birkaç camide güzel şeyler olsun istedik. Bir hanımefendiyi çağırdık, müdürlükten onlar bakıyor oluyor mu olmuyor mu diye. Arada 'hocam, Diyanet'in bu kadar parası var, bunları zamanında niye yapmıyorlar' falan filan dedi. Bir dakika dedim, ya sen ne konuşuyorsun? Genel bütçenin içinde bizim bütçemizin oranı nedir dedim? 'Hocam şu kadar milyar' falan. Kardeşim dedim, yüzde 0,9. 150 bin personel var, yurt dışı teşkilatları var. Boş boş konuşma dedim. Bilgi sahibi ol, önyargılı olma. Böyle şeylere gelmeyin değerli kardeşlerim" ifadelerini kullandı.

"BİZE DİNİ ANLAT, SİYASET YAPMA"

Müftü Demirtaş'ın sözlerine camideki vatandaşlardan biri "Bize din anlat din. Buradaki bütün cemaat neyin ne olduğunu zaten biliyor. Hocam siyaset yapma" diyerek tepki gösterdi.

"SİYASETİ SİZ YAPIYORSUNUZ"

Müftü Demirtaş ise kendisine yöneltilen bu eleştiriye, "Siyaseti siz yapmayın, siz yapıyorsunuz. Tamam kardeşim" şeklinde yanıt verdi.