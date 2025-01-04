  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Müftünün sözleri cemaatin tepkisini çekti

Müftünün sözleri cemaatin tepkisini çekti: ''Hocam siyaset yapma''

Güncelleme:

Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın cuma vaazında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesine yönelik sözleri cemaatin tepkisini çekti. Bir vatandaş, ''Hocam siyaset yapma. Bize dini anlat'' diyerek tepki gösterdi.

Bolu'da geçen cuma günü Yıldırım Bayezid Camii'nde vaaz veren İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Müftü Hüseyin Demirtaş, engelli erişimine yönelik çalışmalar kapsamında bir müdürle yaşadığı diyaloğu aktararak, "Engelli erişimi yapılacak birkaç camide güzel şeyler olsun istedik. Bir hanımefendiyi çağırdık, müdürlükten onlar bakıyor oluyor mu olmuyor mu diye. Arada 'hocam, Diyanet'in bu kadar parası var, bunları zamanında niye yapmıyorlar' falan filan dedi. Bir dakika dedim, ya sen ne konuşuyorsun? Genel bütçenin içinde bizim bütçemizin oranı nedir dedim? 'Hocam şu kadar milyar' falan. Kardeşim dedim, yüzde 0,9. 150 bin personel var, yurt dışı teşkilatları var. Boş boş konuşma dedim. Bilgi sahibi ol, önyargılı olma. Böyle şeylere gelmeyin değerli kardeşlerim" ifadelerini kullandı.

"BİZE DİNİ ANLAT, SİYASET YAPMA"

Müftü Demirtaş'ın sözlerine camideki vatandaşlardan biri "Bize din anlat din. Buradaki bütün cemaat neyin ne olduğunu zaten biliyor. Hocam siyaset yapma" diyerek tepki gösterdi.

"SİYASETİ SİZ YAPIYORSUNUZ"

Müftü Demirtaş ise kendisine yöneltilen bu eleştiriye, "Siyaseti siz yapmayın, siz yapıyorsunuz. Tamam kardeşim" şeklinde yanıt verdi.

Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın cuma vaazında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesine yönelik sözleri cemaatin tepkisini çekti. Bir vatandaş, ''Hocam siyaset yapma. Bize dini anlat'' diyerek tepki gösterdi.

Etiketler bolu müftü cemaat bütçe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe gözyaşları içinde feryat etti Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe gözyaşları içinde feryat etti En düşük emekli maaşında artış sinyali En düşük emekli maaşında artış sinyali Şam sokaklarında halk kolları sıvadı Şam sokaklarında halk kolları sıvadı THY'de 2025 yılı kabin memuru maaşları belli oldu THY'de 2025 yılı kabin memuru maaşları belli oldu Ferdi Tayfur, ünlü komedyene hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur, ünlü komedyene hakkını helal etmeden öldü Bir ilde daha ekmeğe büyük zam Bir ilde daha ekmeğe büyük zam Ferdi Tayfur'un cenazesinde küfürlü kavga rezaleti Ferdi Tayfur'un cenazesinde küfürlü kavga rezaleti 3 ilde sarı ve turuncu alarm: Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı geldi 3 ilde sarı ve turuncu alarm: Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı geldi Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı Kocaeli'de gaz dolum tesisinde korkutan yangın Kocaeli'de gaz dolum tesisinde korkutan yangın
Canan Karatay'a ağır suçlama... Meslekten men edilebilir Canan Karatay'a ağır suçlama... Meslekten men edilebilir Dünyanın en meşhur evi satışa çıkarıldı Dünyanın en meşhur evi satışa çıkarıldı İstanbul'un barajları nefes aldı: İşte doluluk oranları İstanbul'un barajları nefes aldı: İşte doluluk oranları Hull City'nin ''Türk bayrağı'' çağrısı ortalığı karıştırdı Hull City'nin ''Türk bayrağı'' çağrısı ortalığı karıştırdı Stat yolunda ortalık karıştı; taraftarlar birbirine girdi Stat yolunda ortalık karıştı; taraftarlar birbirine girdi Hatay semalarında ortaya çıktı Hatay semalarında ortaya çıktı Ferdi Tayfur'a veda... Sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı Ferdi Tayfur'a veda... Sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı Kuryeler için yeni düzenleme: O saatler dışında sipariş götüren yandı Kuryeler için yeni düzenleme: O saatler dışında sipariş götüren yandı Trafikte onu gören gözlerini alamıyor Trafikte onu gören gözlerini alamıyor