Bakan Soylu: ''Benim Amerika'da bir tek malım var o da...''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli'nde katıldığı mitingde ''Benim Amerika’da bir tek malım var o da FETÖ'' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli’nde düzenlenen mitingde, “10 ilde 120’nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023’te tek bir terörist kalmayacak. Benim Amerika’da bir tek malım var o da FETÖ" dedi.



Kırklareli’nde çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra düzenlenen mitingde halka hitap etti. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "9-10 ilde 120’nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023’te tek bir terörist kalmayacak. Benim Amerika’da bir tek malım var o da FETÖ" dedi.





