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Erdoğan: ''BM'ye daimi üye olma gayretindeyiz ama...''

Erdoğan: ''BM'ye daimi üye olma gayretindeyiz ama...''
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Cuma namazı çıkışında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Biz de BM'ye daimi üye olmanın gayreti içindeyiz ama aldığımız bir netice yok'' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Birleşmiş Milletler'in yapısına eleştiriler getiren Erdoğan, "5 daimi ülke dünyayı adeta yönete, idare eden ülkeler konumunda. Burada şu anda Japonya, Çin, bizler, Almanya vs. gibi üyeler her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü varsa da şu an itibarıyla daimi üye olamadıkları için tesirleri de söz konusu değil. Biz de daimi üye olmanın gayreti içindeyiz ama aldığımız bir netice yok. 15 tane geçici üyenin zaten hiçbir yapacağı bir iş söz konusu değil" dedi.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le görüşmesiyle ilgili, "Yunanistan'la önümüzdeki yılın başında yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısını yapacağız. Önümüzdeki yılın başında bir araya gelişimizde konuyu masaya yatıracağız. Bu yüksek düzeyli toplantı, gerekse Ege'deki bazı yaşanan sıkıntılar ve bu konuları da sayın Başbakan masaya yatıracağını, bu sorunu çözeceğini bizlere ifade etti" açıklamasında bulundu. 

PAŞİNYAN'LA GÖRÜŞME

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmesi sorulan Erdoğan, "Daha çok Paşinyan'la olan görüşmede öne çıkan Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan sıkıntılardı. Bu konularda Paşinyan'ı olumlu yaklaşımlar içinde gördüm. Temennim odur ki bunu çözmektir. Azerbaycan'ın da aynı anlayış içinde olduğunu biliyorum. Bu iki ülke bu yaklaşımı ortaya koyarak bu sorunu inşallah çözerler" dedi. 

Etiketler recep tayyip erdoğan birleşmiş milletler daimi üye
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