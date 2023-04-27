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Erdoğan: Tüm engelli öğretmenlerin ataması yapıldı

Erdoğan: Tüm engelli öğretmenlerin ataması yapıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama başvurusu yapan tüm engelli öğretmen adaylarının atamasının yapıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli öğretmen ataması için başvuru yapan tüm adayların atamasının bugün gerçekleştirildiğini bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Özer, Erdoğan'ın talimatıyla atama başvurusu yapan tüm adayların atamasının gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Etiketler engelli öğretmen ataması recep tayyip erdoğan
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