Erdoğan: Tüm engelli öğretmenlerin ataması yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama başvurusu yapan tüm engelli öğretmen adaylarının atamasının yapıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli öğretmen ataması için başvuru yapan tüm adayların atamasının bugün gerçekleştirildiğini bildirdi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.
25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 27, 2023
Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik.
Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLAMIŞTI
Milli Eğitim Bakanı Özer, Erdoğan'ın talimatıyla atama başvurusu yapan tüm adayların atamasının gerçekleştirileceğini açıklamıştı.
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