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Erken seçimlerin mimarı Bahçeli tartışmalara noktayı koydu

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MHP lideri Devlet Bahçeli, erken seçim ve yeni cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına yanıt verdi. Seçimlerin zamanında yapılacağının altını çizen Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteklerini yineledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara kulislerinde günlerdir süren erken seçim ve yeni cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına grup toplantısı çıkışında son noktayı koydu. Seçimlerin vaktinde yapılmasının Türkiye'nin istikrarı için hayati olduğunu vurgulayan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan tam desteklerinin sarsılmaz bir şekilde sürdüğünü net bir dille ifade etti.

Erken Seçim İddialarına Kesin Yanıt

Türkiye'nin siyasi gündemini meşgul eden seçim tarihi spekülasyonları hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP lideri, bu tartışmaların yersiz olduğunu belirtti. Bahçeli, "Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur" dedi.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
"Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor, onlar üzerinden tartışmalar, hesaplar yapılıyor ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçim için 16 Nisan 2028 tarihini işaret etmişti. 

İHA

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Etiketler mhp grup toplantısı Devlet Bahçeli erken seçim
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