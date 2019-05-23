İmamoğlu ile Yıldırım'ın oyları yakın çıkarsa ne olacak ?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 23 Haziran seçimlerinde de AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu’nun oylarının birbirine yakın çıkmaması için ‘yapılması gereken üç şey’i açıkladı.

Halk Tv canlı yayınında, “Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları yine yakın çıkarsa ne olacak?” sorusuna yanıt veren Özel, “Bir tane oyun çaldırılmayacağını ve her sandıkta bir avukatın bulunacağını” belirtti. Özgür Özel, “Seçmenimiz şunu söylüyor ‘ya oylar yine yakın çıkarsa’ Vallahi biz yine elimizden geleni yaparız ama yakın çıkmaması sizin elinizde” dedi.

Özel daha sonra oyların birbirine yakın çıkmaması için ‘3 temel faktör’ü şöyle açıkladı:

1 – Geçen sene oy kulananlar gidip yine oylarını verecek. Tatilim vardı, seyahatim vardı, yolcum vardı, hastam vardı demeden oy kullanılacak.

2 – 31 Mart’ta oy kullanmamış seçmen varsa onlarla konuşulup ikna edilecek.

3 – Binali Yıldırım’a oy verenlerin ikna edilecek