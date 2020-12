İşte CHP'nin yapıp, AK Parti'nin sattıkları

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, geçtiğimiz hafta, “CHP'nin yaptıkları, AKP'nin sattıkları” yazılı iki ruloyu, TBMM kürsüsünden yere serdi. Kaya ruloların bir ucunu da kürsüdeki mikrofona taktı ve “Bu listelerde CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre” dedi.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre Trabzon Milletvekili Kaya TBMM'de ziyaret edenler odasında bulunan ruloları da görmek istiyor. Kaya ise “Türkiye'de birçok insan özellikle gençler, CHP'nin yaptıklarından bihaberdi. Onların bunu görmesini sağlamak beni çok mutlu etti'' dedi ve şunları söyledi:

YALAN BOMBARDIMANI

“Rulolu eylem amacına ulaştı. İnsanlar 18 yıldır bir yalan bombardımanına tutulmuşlar. Beni önceki gün üniversite mezunu bir genç aradı. ‘Vekilim CHP'nin bu fabrikaları yaptığını bilmiyordum. Konuşmanızdan sonra araştırdım gerçekten 18 yıldır bize yalan söylenmiş' dedi. Denizli'den 78 yaşında bir amca aradı. Ağlamaklı bir sesle konuştu. ‘Ben yıllardır bunları anlatıyordum. Kahveden tanıdığım AKP'liler bile o rulolarda yazanları görünce itiraz edemediler, sayenizde insanlar aydınlanmış oldu' dedi. Halktan gelen tepkiler çok olumlu ben de mesajımı verdiğim için çok mutlu oldum.''

AK Parti iktidarının ''özelleştirdikleri'' kağıda sığmadı!

SATILAN 13, YAPILAN 15 METRE

Ahmet Kaya'nın hazırladığı rulo halindeki “AKP'nin sattıkları” listesi 13 metre, “CHP'nin yaptıkları” listesi ise 15 metre. AKP'nin 18 yılda sattığı varlıklar arasında 229 liman, otel, baraj, şirket, sanayi tesisi ve gemi bulunuyor. Listede Paşabahçe Cam Sanayii'nden, Ereğli ve İskenderun Demir Çelik Fabrikası'na, Tekel Alkollü İçkiler'den, Sümer Holding ve Şeker Fabrikaları'na, İstanbul Tarabya ve Hilton Oteli'ne ve termik santrallere kadar çok sayıda tesis var.

BÖYLE MİRASYEDİLİK GÖRÜLMEDİ… NELER YAPILMIŞ, NELER SATILMIŞ

Listeleri yapan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya şöyle konuştu: “Bu listedeki tesisleri gören gençler, ‘18 yıldır bize yalan söylenmiş' diyor.”

CHP'NİN YAPTIKLARI

CHP'nin 1924'ten bu yana yaptıkları arasında ise Devlet Demir Yolları, Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü, Türk Tarih Kurumu, Merkez Bankası, Çocuk Esirgeme Kurumu, Etibank, Türkkuşu, Mersin Limanı, Çubuk ve Porsuk Barajı, Mensucat Fabrikası, Çatalağzı Termik Santrali, Sümerbank Ateş Tuğla Fabrikası, Ankara Fişek Fabrikası, Alpullu Şeker Fabrikası, Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası, Barut Tüfek ve Top Fabrikası gibi 226 varlık yer alıyor.

İşte yapılışıyla gururlandıran, satışıyla yürek yakan o tesisler:

CHP'NİN YAPTIKLARI

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu kuruldu. (1924)

Ankara Fişek Fabrikası açıldı. (1924)

Gölcük Tersanesi açıldı. (1924)

Devlet Demir Yolları kuruldu. (1924)

Bursa Karacabey Harası açıldı. (1924)

Türkiye İş Bankası kuruldu. (1924)

Ankara ilk planlı şehir olarak tanzim edildi. (1924)

Türkiye Tütüncüler Bankası kuruldu. (1924)

İlk Milli Sigorta Anadolu Sigorta kuruldu.(1924)

Milli Sahne (ilk tiyatro) Ankara'da açıldı. (1924)

Danıştay kuruldu. (1925)

Türk Hava Kurumu kuruldu. (1925)

İstanbul Liman İşleri İnhisarı kuruldu. (1925)

Sanayi ve Madenler Bankası kuruldu. (1925)

Gazi Orman Çiftliği kuruldu. (1925)

Mensucat Fabrikası açıldı. (1925)

Türkiye'nin ilk betonarme köprüsü İzmir'de yapıldı. (1925)

Şakir Zümre Silah ve Cephane Fabrikası açıldı. (1925)

Eskişehir Hava Tamirhanesi açıldı. (1925)

Eskişehir Uçak Bakım İşletmesi kuruldu. (1926)

Türk Telsiz Telefon Şirketi kuruldu. (1925)

Alpullu Şeker Fabrikası açıldı. (1926)

Ankara Otomatik Telefon İşletmesi kuruldu. (1926)

İnşaat demiri üreten ilk haddehane İstanbul'da açıldı. (1926)

Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri kuruldu. (1926)

Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası açıldı. (1926)

Bakırköy Çimento Fabrikası açıldı. (1926)

Uşak Şeker Fabrikası açıldı. (1926)

Kırıkkale Mühimmat Fabrikası açıldı. (1926)

Bünyan Dokuma Fabrikası açıldı. (1927)

Emlak ve Eytam Bankası kuruldu. (1927)

İstanbul Radyosu kuruldu. (1927)

Samsun, Havza, Amasya Demiryolları açıldı. (1927)

Bursa Dokumacılık Fabrikası açıldı. (1927)

Eskişehir Bankası kuruldu. (1927)

İlk Köy Öğretmen Okulu açıldı. (1927)

Eskişehir Kiremit Fabrikası açıldı. (1927)

Anadolu Demiryolu Şirketi yabancılardan satın alındı. (1928)

Haydarpaşa, Eskişehir-Konya ve Yenice-Mersin Demiryolları yabancılardan satın alındı. (1928)

Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası açıldı. (1928)

Ankara Çimento Fabrikası açıldı. (1928)

İlk Millet Mektepleri açıldı. (1928)

Ankara Numune Hastanesi açıldı. (1928)

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü kuruldu. (1928)

İstanbul-Bomonti Türk Mensucat Fabrikası açıldı. (1928)

Amasya-Zile Demiryolu açıldı. (1928)

Malatya Elektrik Santrali kuruldu. (1928)

Kütahya Tavşanlı Demiryolu açıldı. (1928)

Gaziantep Mensucat Fabrikası açıldı. (1928)

Mersin-Adana Demiryolu yabancılardan satın alındı. (1929)

Ayancık Kereste Fabrikası açıldı. (1929)

Trabzon Vizera Hidroelektrik Santrali açıldı. (1929)

İstanbul-Fatih-Edirnekapı Tramvayı açıldı. (1929)

Anadolu, Bağdat, Mersin, Tarsus Demiryolları yabancılardan alındı. (1929)

Haydarpaşa Limanı yabancılardan satın alındı. (1929)

Kütahya Emirler Fevzipaşa Demiryolları açıldı. (1929)

Paşabahçe, rakı ve ispirto Fabrikası açıldı. (1929)

Ankara Havagazı Fabrikası açıldı. (1929)

İstanbul Otomobil Montaj Fabrikası açıldı. (1929)

Ankara-Sivas Demiryolu açıldı. (1930)

Mecidiyeköy Likör ve Kaynak Fabrikası açıldı. (1930)

Ankara Ziraat Enstitüsü kuruldu. (1930)

Kayseri-Şarkışla Demiryolu açıldı. (1930)

Ankara Etnografya Müzesi açıldı. (1930)

Kayaş Kapsül Fabrikası açıldı. (1930)

Nuri Killigil Tabanca, Havan Ve Mühimmat Fabrikası açıldı. (1930)

Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası (1931- Genişletildi)

Gölbaşı-Malatya Demiryolu açıldı. (1931)

Bursa-Mudanya Demiryolu yabancılardan satın alındı. (1931)

10 ilde bölge sanat okulları açıldı. (1931)

Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu. (1931)

Tekel Genel Müdürlüğü kuruldu. (1931)

C Merkez Bankası açıldı. (1931)

Türk Tarih Kurumu kuruldu. (1931)

Samsun-Sivas Demiryolu açıldı. (1932)

Diyarbakır Tekel Rakı Fabrikası açıldı. (1932)

İzmir Rıhtım İşletmesi yabancılardan satın alındı. (1932)

Türkiye Sanayi Kredi Bankası açıldı. (1932)

Kütahya- Balıkesir Demiryolu açıldı. (1932)

Ulukışla-Niğde Demiryolu açıldı. (1932)

Halkevleri kuruldu. (1932)

Türk Dil Kurumu kuruldu. (1932)

Eskişehir Şeker Fabrikası açıldı. (1933)

Sümerbank açıldı. (1933)

Adana Fevzipaşa Demiryolu açıldı. (1933)

Ulukışla Kayseri Demiryolu açıldı. (1933)

İller Bankası açıldı. (1933)

İstanbul Üniversitesi açıldı. (1933)

Zonguldak Yatırım Bankası ve Kayseri Milli İktisat Bankası kuruldu. (1933)

Havayolları Devlet İşletmesi kuruldu. (1933)

Samsun Çarşamba Demiryolu Hattı yabancılardan satın alındı. (1933)

Halk Bankası açıldı. (1933)

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu. (1933)

Turhal Şeker Fabrikaları açıldı. (1934)

Konya Ereğli Bez Fabrikası açıldı. (1934)

Bakırköy Bez Fabrikası açıldı. (1934)

Bursa Süt Fabrikası açıldı. (1934)

İzmit Paşabahçe Şişe Ve Cam Fabrikası temeli atıldı. (1934 Temel Atma)

Zonguldak Antrasit Fabrikası açıldı. (1934)

Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası açıldı. (1934)

Keçiborlu Kükürt Fabrikası açıldı. (1934)

Isparta Gülyağı Fabrikası açıldı. (1934)

Ankara, Konya, Eskişehir, Sivas Buğday Siloları açıldı. (1934)

Paşabahçe Şişe Ve Cam Fabrikası açıldı. (1934)

Kayseri Bez Fabrikası açıldı. (1934)

Bandırma-Menemen-Manisa Demiryolu yabancılardan alındı. (1934)

İzmir Kasaba Demiryolu yabancılardan satın alındı. (1934)

Türk yapımı savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi. (1934)

Basmane-İzmir- Afyon Demiryolu yabancılarda satın alındı.

Demiryolu Elazığ'a ulaştı. (1934)

Aydın Demiryolu yabancılardan satın alındı. (1935)

Amortisman Sandığı kuruldu. (1935)

MTA Enstitüsü kuruldu. (1935)

Etibank açıldı. (1935)

Türkiye Şeker Fabrikaları kuruldu. (1935)

Türkkuşu kuruldu. (1935)

İstanbul Rıhtım Şirketi yabancılardan satın alındı. (1935)

Ankara Troleybüs Hattı kuruldu. (1935)

Fevzipaşa, Ergani, Diyarbakır Demiryolları açıldı. (1935)

Afyon-Isparta Demiryolu açıldı. (1935)

Sümerbank Kayseri Dokuma Fabrikası açıldı. (1935)

Ankara Mamak Gaz Maskesi Fabrikası açıldı. (1935)

Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi açıldı. (1935)

Nazilli Basma Fabrikası açıldı. (1935)

Bursa Merinos Fabrikası açıldı. (1935)

Gemlik Suni İpek Fabrikası açıldı. (1935)

Keçiborlu Kükürt Fabrikası açıldı. (1935)

Zonguldak Taş Kömür Fabrikası açıldı. (1935)

Ankara Çubuk Barajı açıldı. (1936)

Barut, Tüfek ve Top Fabrikası açıldı. (1936)

Nuri Demirağ Uçak Fabrikası açıldı. (1936)

İlk Türk yolcu uçağı NUD-38 üretildi. (1936)

Malatya Sigara Fabrikası açıldı. (1936)

Bitlis Sigara Fabrikası açıldı. (1936)

Ankara Devlet Konservatuarı kuruldu. (1936)

Haydarpaşa Numune Hastanesi açıldı. (1936)

Sümerbank Malatya İplik Bez Fabrikası açıldı. (1936)

İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası açıldı. (1936)

Elazığ Şark Kromları İşletmesi açıldı. (1936)

İzmir Havagazı Şirketi yabancılardan satın alındı. (1936)

İstanbul Telefon Şirketi yabancılardan satın alındı. (1936)

Ankara 19 Mayıs Stadyumu açıldı. (1936)

Kozlu Kömür İşletmeleri yabancılardan satın alındı. (1937)

Karabük Demir Çelik Fabrikası açıldı. (1937)

Çatalağzı-Zonguldak Demiryolu açıldı. (1937)

Ankara ilk Bira Fabrikası (1937)

Toprakkale-İskenderun Demiryolu yabancılardan satın alındı. (1937)

Urfa Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği kuruldu. (1937)

Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası açıldı. (1937)

Denizbank açıldı. (1937)

İstanbul Trakya Demiryolları yabancılardan satın alındı. (1937)

Diyarbakır-Cizre Demiryolu açıldı. (1937)

Divriği Demir Ocakları açıldı. (1938)

İzmir Klor Fabrikası açıldı. (1938)

Sivas Çimento Fabrikası açıldı. (1938)

Gemlik Suni İpek Fabrikası açıldı. (1938)

İzmir Telefon Şirketi yabancılardan satın alındı. (1938)

Ankara Radyoevi açıldı. (1938)

Divriği Demir Madeni açıldı. (1938)

Murgul Bakır İşletmeleri satın alındı. (1938)

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu. (1938)

Giresun Fiskobirlik kuruldu. (1938)

Ergani Bakır madenleri İşletmesi hizmete girdi. (1939)

Bursa Merinos Fabrikası üretime başladı. (1939)

Karabük Demir Çelik Kok Fabrikası üretime başladı. (1939)

İstanbul'da yabancıların işlettiği Tramvay ve Tünel tesisleri devralındı. (1939)

Bursa ve Mersin elektrik tesisleri devletleştirildi. (1939)

Adana Elektrik Şirketi devletleştirildi. (1939)

Sivas'ta Demiryolu Makinaları Fabrikası kuruldu. (1939)

Malatya iplik fabrikası hizmete girdi. (1939)

Ankara Havagazı Şirketi devletleştirildi. (1939)

Karabük Demir Çelik Boru Fabrikaları hizmete girdi. (1939)

Tekirdağ Şarap Fabrikası hizmete açıldı. (1939)

İETT İşletmeleri Umum Müdürlüğü kuruldu. (1939)

Sivas-Erzurum Demiryolu açıldı. (1939)

Milli Türk Petrol Şirketi kuruldu. Raman dağında Petrol bulundu. (1940)

Köy Enstitüleri kuruldu. (1940)

Ereğli Kömür İşletmesi kuruldu. (1940)

Garp Linyitleri İşletmesi kuruldu. (1940)

Kozabirlik kuruldu. (1940)

Ankara Milli Halk Kütüphanesi açıldı. (1940)

Türk Hava Kurumu Ankara Etimesgut'ta uçak fabrikası kurdu. (1940)

Gebere Barajı açıldı. (1941)

Petrol Ofisi kuruldu. (1941)

Elazığ Cüzzam Hastanesi açıldı. (1941)

Türk Devrim Tarihi Enstitüsü kuruldu. (1941)

Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü kuruldu. (1941)

Dalaman, Hatay devlet üretme çiftlikleri kuruldu. (1941)

Bursa, Mersin, Denizli, Çorum, Urfa'da kız sanat enstitüleri kuruldu. (1941)

Eczacıbaşı İlaç Fabrikası açıldı. (1941)

Sivas Çimento Fabrikası üretime başladı. (1943)

Zonguldak-Kozlu Demiryolu açıldı. (1943)

Diyarbakır-Batman Demiryolu açıldı. (1943)

Ankara Fen Fakültesi açıldı. (1943)

İzmit Klor Alkali Fabrikası açıldı. (1944)

İzmit Selüloz ve Kağıt Fabrikaları işletmeye alındı. (1944)

Sakarya'da Ziraat Alet ve Makinaları Fabrikası üretime başladı. (1944)

İlk defa yerli ampul üretildi. (1944)

Türkiye Zirai Donatım Kurumu kuruldu. (1944)

İzmit Gazete Sigara Kâğıt Fabrikası açıldı. (1944)

İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ kuruldu. (1944)

Mersin Limanı hizmete açıldı. (1944)

Gaziantep Havaalanı açıldı. (1944)

İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu açıldı. (1944)

İskenderun Limanı açıldı. (1945)

Balıkesir, Van, Rize, Erzurum, Erzincan, Çankırı Liseleri kuruldu. (1945)

Elazığ Tekel Şarap Fabrikası açıldı.(1946)

Raman-8 kuyusundan günde 450 varil petrol üretimine başlandı. (1946)

İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruldu. (1946)

Ankara Üniversitesi kuruldu. (1946)

İstanbul'da ve Ankara'da Gazeteciler Cemiyetleri kuruldu. (1946)

Rize Çay Fabrikası üretime başladı. (1947)

Eskişehir Demiryolu Takım Fabrikası hizmete girdi. (1947)

İstanbul Açıkhava Tiyatrosu açıldı. (1947)

Palu-Genç Demiryolu açıldı. (1947)

İstanbul İnönü Stadyumu açıldı. (1947)

Ankara Etimesgut Yerli Uçak Motor Fabrikası kuruldu. (1948)

Köprüağzı-Maraş Demiryolu açıldı. (1948)

Çatalağzı Termik Santrali açıldı. (1948)

Sümerbank Ateş Tuğla Fabrikası açıldı. (1949)

Muş'ta Alparslan Devlet Üretme Çiftliği kuruldu. (1949)

Murgul Bakır İşletmeleri üretime başladı. (1949)

Porsuk Barajı açıldı. (1949)

Emekli Sandığı kuruldu. (1949)

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kuruldu. (1949)

İstanbul Kartal- Yalova Araba Vapur Hattı açıldı. (1949)

AK PARTİ'NİN SATTIKLARI

Paşabahçe Cam Sanayi

Ereğli Demir Çelik

İskenderun Demir Çelik

ASELSAN Hisseleri

HAVELSAN Hisseleri

ETi Holding

PETKİM

TÜPRAŞ

Sakarya Tank Palet Fabrikası

BURSAGAZ

ESGAZ

EÜAŞ Ahlat Akarsu Santrali

TEDAŞ Başkent Elektrik

Ünye Çimento A.Ş.

Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.

TEKEL Alkollü İçkiler A.Ş.

İstanbul Sigara Fabrikası

Kıbrıs Türk Tütün Ltd. Şti.

Merinos Halı Markası

Seydişehir Eti Alüminyum

Mazıdağı Fosfat Tesisleri

Hekimhan Demir Madeni

Güney Ege Linyit İşletmesi

Ayvalık Tuz İşletmesi

Çankırı Kaya Tuzlası

Et Balık Samsun Soğuk Hava

Sümer Holding

Yeşilova Halı, Yün, İplik

Manisa Pamuklu Mensucat

Beykoz Deri ve Kundura

Manisa Et-Tavuk Kombinası

Kütahya Şeker Fabrikası

OYAKBANK

Sınai Kalkınma Bankası

Yapı Kredi Bankası

Sabiha Gökçen Havaalanı

SEKA

THY-USAŞ Hisseleri

Türk Telekom

AyCell

Araç Muayene İstasyonu

Ray Sigorta A.Ş.

Başak Sigorta A.Ş.

İskenderun Limanı

SÜTAŞ Malatya İşletmesi

Ortadoğu Teknopark A.Ş.

İstanbul İmar LTD. Şti.

TCDD Mersin Limanı

Büyük Efes Oteli

SEKA’nın fabrika ve tesisleri

Başkent Doğalgaz Dağıtım

Koç Holding hisseleri

THY- Lojmanları

Trakya Cam ve Anadolu Cam

KTHY hisseleri

TOFAŞ hisseleri

ÇELBOR

TAKSAN

Oymapınar Barajı

Antalya Limanı

GERKONSAN

DİTAŞ

TÜMOSAN

Ortadoğu Teknopark A.Ş.

Sakarya Traktör İşletmesi

HEKTAŞ A.Ş.

Büyük Ankara Oteli

Büyük Tarabya Oteli

Kızılay Emek İşhanı

Kuşadası Tatil Köyü

İstanbul Hilton Oteli

Çelik Palas Oteli

Erciyes Sosyal Tesisleri

Ataköy Otelcilik A.Ş.

Ataköy Marina

Kuşadası Tatil Köyü

Yeditepe Beynelmilel Otelcilik hisseleri

OYAK İnşaat hisseleri

MEYBUZ A.Ş.

ARÇELİK hisseleri

ASPİLSAN Askeri Pil San.

TKİ’ye ait 79528 ve 73021no.lu maden ruhsatları

Cam ve Çimento Sanayi

Soda Sanayi ve Metal

BUMAS

ERYAĞ

İstanbul İmar Ltd. Şti.

SÜTAŞ hisseleri

Tercan İşletmesi makineleri ve Gemlik, Samsun, İstanbul ve Kütahya fabrikaları, İstanbul Satın Alma Müdürlüğü Binası, Şanlıurfa, Tekirdağ, Fatsa depoları

Alkollü İçki Sanayi

Adana, Tokat, Bitlis, Malatya, Samsun-Ballıca sigara fabrikaları, ambalaj fabrikası müdürlüğü

Ankara Başmüdürlük Binası (İkiz Kuleler)

Bodrum tesisleri ve taşınmazları

Gemlik Suni İplik Müessesesi taşınmazları

İnegöl Kibrit Fabrikası

İstanbul Tütün Mamulleri

Kastamonu Jüt İpliği Fabrikası makine ve teçhizatı

TEKA

Sigara San. İşletmesi’ne ait puro marka ve varlıklar

İzmir Yaprak Tütün İşletmesi makine teçhizatı

Çamaltı, Tuzluca Tuzlası, Yavşan Tuzlası, Kağızman Tuzlası, Kaldırım Tuzlası, Kayacık Tuzlası, Kristal Tuz Rafine, Sekili Tuzlası

SÜMER HOLDİNG

Adıyaman, Bakırköy, Diyarbakır, Malatya, Sarıkamış

ve TÜMOSAN işletmesi

Sarıkamış Ayakkabı İşletmesi

Çanakkale Sentetik Deri İşletmesi

Akdeniz İşletmesinin Makine ve teçhizatları

Merinos İşlet. makine ve teçhizatları

Adapazarı Şeker Fabrikası

Amasya Şeker Fabrikası

Et ve Balık Üretim A.Ş.

Mersin Soğuk Hava Depoları

Akyazı Santrali

Anamur Santrali

Bayburt Santrali

Berdan Santrali

Besni Santrali

Bozkır Santrali

Bozüyük Santrali

Bozyazı Santrali

Bünyan Santrali

Büyükkızoğlu Santrali

Cerrah Santrali

Çağ Santrali

Çamardı Santrali

Çemişgezek Santrali

Değirmendere Santrali

Derinçay Santrali

Dere Santrali

Dereköy Santrali

Derme Santrali

Durucasu Santrali

Engil Santrali

Erciş Santrali

Erkenek Santrali

Ermenek Santrali

Esendal Santrali

Finike Santrali

Girlevik Santrali

Göksu Santrali

Hendek Santrali

Hoşap Santrali

İvriz Santrali

Karaçay Santrali

Karaköy Santrali

Kayadibi Santrali

Kayaköy Santrali

Kernek Santrali

Kısık ve Kiti Santralleri

Kovada I ve Kovada II Santralleri

Koyulhisar Santrali

Kuzuculu Santrali

Malazgirt Santrali

Otluca Santrali

Pınarbaşı Santrali

Sızır Santrali

Silifke Santrali

Sönmez Santrali

Suuçtu Santrali

Telek Santrali

Uludere Santrali

Visera (Işıklar) ile Zeyne akarsu santralleri

Hamitabat Elek. Üretim

Çatalağzı Termik Santrali

Kangal Termik Santrali

Kemerköy Termik Santrali

Kemerköy Liman Sahası

Orhaneli Termik Santrali

Seyitömer Termik Santrali

Soma Termik Santrali

Tunçbilek Termik Santrali

Yatağan Termik Santrali

Yeniköy Termik Santrali

Elektrik Üretim A.Ş.

Akdeniz Elektrik Dağıtım

ARAS Elektrik Dağıtım

Başkent Elektrik Dağıtım

Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Çamlıbel Elektrik Dağıtım

Çoruh Elektrik Dağıtım

Dicle Elektrik Dağıtım

Fırat Elektrik Dağıtım

Gediz Elektrik Dağıtım

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım

Meram Elektrik Dağıtım

Osmangazi Elektrik Dağıtım

Sakarya Elektrik Dağıtım

Toroslar Elektrik Dağıtım

Trakya Elektrik Dağıtım

Uludağ Elektrik Dağıtım

Vangölü Elektrik Dağıtım

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım

İş Bankası hisseleri

Halk Bankası hisseleri

ETİ HOLDİNG: Mazıdağ Fosfat, Divriği Demir Madeni, Alümina Madeni

Bursa Linyitleri İşletmesi

ETİ Bakır, ETİ Elektro Metalurji, ETİ Gümüş, ETİ Krom

Çayeli Bakır İşletmeleri

Karadeniz Bakır İşletmesi

Samsun İşletmesi

Murgul işletmesi

Giresun’da 2 Maden ruhsatı

Murgul Hidroelektrik Santrali

Samsun’daki taşınmazlar ve 1 maden ruhsatı

Taşucu Tersane Alanı Afyon, Aksu, Balıkesir, Kastamonu Akkuş, Çaycuma ve Karacasu işletmeleri

Ankara Alım Satım Müdürlüğü binası

Ardanuç İşletmesi varlıkları

YİBİTAŞ Torba İşletmesi

İskenderun Limanı

Derince Limanı

Taşucu Limanı

İskenderun İsdemir Limanı

Ereğli Erdemir Limanı

Türkiye Denizcilik İşletmesi’ne (TDİ) ait 9 gemi

Çeşme Limanı

Trabzon Limanı

Deniz Nakliyatı T.A.Ş. 3 tanker

Dikili Limanı

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı

Kuşadası Limanı

Ankara Feribotu

Samsun Feribotu

Karadeniz Gemisi

Nakliyat İnşaat Turizm İhracat Pazarlama A.Ş

Salıpazarı Liman Sahası

Turan Emeksiz Yolcu Gemisi

Yakıt II Gemisi

SSK Eczaneleri

Köy Hizmetleri

REYTEK