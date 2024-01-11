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Kulisleri sallayan iddia: AK Parti'nin ''Mansur Yavaş'' planı tutmadı

Kulisleri sallayan iddia: AK Parti'nin ''Mansur Yavaş'' planı tutmadı
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Gazeteci Deniz Zeyrek, AK Parti'nin Mansur Yavaş'a adaylık teklif ettiğini, Yavaş'ın ise reddettiğini öne sürdü.

31 Mart Yerel Seçimleri için henüz adayını resmi bir şekilde açıklamayan AK Parti'nin CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın peşine düştüğü ileri sürüldü.

Sözcü TV’de konuşan Deniz Zeyrek, Yavaş’a AK Parti'den aday olması için teklif gittiğini ancak Yavaş’ın bu teklifi reddettiğini söyledi.

“KESİN YALANLAYACAKLAR…”

Zeyrek’in açıklaması şöyle:

“AK Partililer Mansur Yavaş’ı transfer etmek istemiş. ‘Bizim adayımız olun’ diye arka kapılardan… Şimdi biliyorum, yalanlayacaklar çünkü reddedilmiş bu öneri.  Ama böyle bir şey yaşanmış. Ak Partililer, Mansur Yavaş’ı Ak Parti belediye başkan adayı olarak görmek istemişler.”

Etiketler ak parti mansur yavaş belediye başkan adayı deniz zeyrek
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