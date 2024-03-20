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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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Zonguldak'ta seyir halindeyken aniden alevler içinde kalan bir araç, motor bölgesinden çıkan yangınla tamamen kullanılamaz hale geldi.

Zonguldak'ta seyir halinde ilerlerken alev alev yanan otomobil kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Sürücü durdurduğu araçtan inerek kurtulurken yangın, ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

SÜRÜCÜ CANINI ZOR KURTARDI

Edinilen bilgiye göre olay Gazipaşa Caddesi'nde yaşandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen  otomobilden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Motor bölümünden alev alan otomobildeki yangını fark eden sürücü durdurduğu aracından inerek kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Polis ekipleri de cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.

İHA

Etiketler otomobil yanma seyir
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