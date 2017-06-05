Sezaryeni reddetti evinde ölü doğum gerçekleştirdi

Diyarbakır’da, 3’üncü çocuğuna hamile 37 yaşındaki Ş.A., sancılarının artması üzerine kaldırıldığı hastanede bebeğinin sezaryenle alınmasını istemedi. Doktorların tüm uyarılarına rağmen normal doğum yapmak isteyip evine giden kadın, ölü doğum gerçekleştirince, hakkında adli işlem yapıldı.



Merkez Kayapınar İlçesi’nde oturan 3’üncü çocuğuna hamile olan Ş.A. geçen hafta sancılarının artması üzerine Diyarbakır Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne getirildi. Kadını muayene eden doktorlar, anne karnındaki bebeğin sezaryenle alınması gerektiğini ısrarla söyledi. Ş.A., bebeğinin sezaryenle alınmasına karşı çıkarak, normal doğum ile bebeğini dünyaya getirmek istediğini söyledi. Konu ile ilgili tutulan tutunaktan sonra Ş.A., evine gönderildi

Dün sabaha karşı sancıları yeniden artan kadın için yakınları 112 Acil servisten ambulans istedi. Eve giden ekipler, kadının normal doğum yaparak bebeğini dünyaya getirdiği tespit etti. Ancak ölü doğan erkek bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Ş.A. adlı kadın da tedbir amaçlı hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Hastane yetkililerinin Ş.A. ilgili hastane polisine bilgi verdiği ve kadın hakkında adlı işlem yapıldığı öğrenildi.