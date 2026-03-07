Suçüstü yakalanan kaçak avcıya rekor ceza!

Niğde Aladağlar Milli Parkı'nda yasa dışı avcılık yapan bir şahıs, vurduğu yaban keçisiyle birlikte DKMP ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahsa 984 bin 718 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaban hayatının korunması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Niğde sınırları içerisinde yer alan Aladağlar Milli Parkı’nda gerçekleştirilen koruma ve kontrol çalışmaları sırasında, yasa dışı avcılık yapan bir şahıs suçüstü yakalandı. Yaban keçisi avladığı tespti edilen şahsa, 984 bin 718 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı avcılığa suçüstü. Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında, yasa dışı avcılık yapan bir şahıs suçüstü yakalandı. Vurduğu yaban keçisi ile birlikte yakalanan şahsa, ilgili kanun kapsamında 984 bin 718 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı. Aladağlar Milli Parkı-Niğde; yaban hayatını korumak için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor" denildi.

