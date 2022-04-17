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  3. Terör örgütü PKK'dan sızma girişimi! 13 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'dan sızma girişimi! 13 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'dan sızma girişimi! 13 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler milli savunma bakanlığı sızma girişimi
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