Uyuşturucu soruşturmasında 5 ünlü isim daha gözaltında
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında eski futbolcu Ümit Karan’nın da bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edilirken soruşturma kapsamında bugün 5 ünlü ismin daha gözaltına alındığı öğrenildi.
İş dünyasından medyaya, magazin dünyasından sosyal medya fenomenlerine kadar uzanan uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında eski futbolcu Ümit Karan, Burak Doğan, fenomenler Merve S., Bade N. ve Deniz C.'in bulunduğu 18 şüpheli adliyeye sevk edilirken bugün düzenlenen yeni bir operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Toplam 23 şüphelinin, bugün savcılıkta ifadelerinin alınacağı öğrenildi.
