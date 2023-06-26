Yeni Emniyet Genel Müdürü belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM), Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü ile Hatay, Gaziantep ve Adıyaman Valiliğine ilişkin atama kararları Resmî Gazete'de yayımlandı.

ESKİŞEHİR VALİSİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRİLDİ

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın İçişleri Bakan Yardımcısı olmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğüne Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız atandı.

3 İLE VALİ ATANDI

Atama kararlarında depremden etkilenen iller arasında yer alan Hatay, Gaziantep ve Adıyaman Valiliklerine de atamalar gerçekleştiği kaydedildi. Hatay Valiligine Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiligine Kemal Çeber, Adıyaman Valiligine Osman Varol atandı.

Resmi Gazete’de yer alan atama kararında şu ifadeler yer aldı:

Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcılıklarına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Şeker atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı;

Bolu İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu görevden alınmış,

Bolu İl Müftülüğüne, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş,

Kütahya İl Müdürlüğüne, Iğdır İl Müftüsü İrfan Açık,

Iğdır İl Müdürlüğüne Adem Karadeniz,

Denizli İl Müftülüğüne, Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu,

Tokat İl Müftülüğüne Esat Yapıcı,

Mersin İl Müdürlüğüne, Çanakkale İl Müftüsü Şükrü Kabukçu,

Çanakkale İl Müftülüğüne, Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç,

Kastamonu İl Müdürlüğüne Şakir Pinal,

Mardin İl Müftülüğüne, Burdur İl Müftüsü Enver Türkmen,

Burdur İl Müftülüğüne, Mardin İl Müftüsü Ali Hayri Çelik atanmıştır.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üyeliklerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 113 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7 inci maddeleri gereğince Çiğdem Uçar ve Şeref Safa atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 inci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7 inci maddeleri gereğince Derya Örs atanmıştır.