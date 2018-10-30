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  3. 30 Ekim 2018 19:40

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 17 yaralı

Zonguldak'ta bir yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada 17 kişi yaralandı.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralıların bazılarının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Ereğli-Alaplı Karayolu Gülüç mevkisinde, sürücülerini henüz belirlenemeyen .. .. .. plaka yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden .. .. .. plakalı tır çarpıştı. 

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.  Otobüsün ön tarafında sıkışanların olduğu kazada, 14'ü yolcu, 3'ü otobüs personeli 17 kişi yaralandı. 

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİ

Sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammed Ali Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeki tıra yolcu otobüsünün arkadan çarptığını belirterek, "Ekipler kısa zamanda olay yerine geldi. 14'ü yolcu, 3'ü otobüs personeli 17 kişi ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrendik." ifadesini kullandı. 

AA

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