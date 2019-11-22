Gökçeada'da 8 bin yıllık anıtsal yapı keşfedildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle 2009’dan bu yana Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burçin Erdoğu başkanlığındaki ekip tarafından kazılan Uğurlu-Zeytinlik Höyüğü’nde 8 bin yıl öncesinden kalma anıtsal yapı kompleksi bulundu.

‘EGE ADALARI VE BATI ANADOLU İÇİN ÖNEMLİ BİR KEŞİF’

Prof. Dr. Erdoğu yaptığı açıklamada, bu yıl kazılarda önemli bulgulara ulaştıklarını belirterek, elde edilen verilerin Gökçeada’nın geçmişine ışık tutacağını söyledi. Adadaki insan varlığının 8 bin 800 yıl öncesine dayandığını söyleyen Erdoğu ifadelerine, “Bu yılki kazılarda milattan önce 6 bin yıllarına tarihlendirilen anıtsal bir yapıyı ortaya çıkardık. Bu yapı hem Ege adaları hem de Batı Anadolu için önemli bir keşif. Göbeklitepe dikili taşlarını anımsatan iki parça halinde yapılmış ‘T’ biçimli bir dikili taş, iç içe geçmiş 7 metre uzunluğunda duvarlarla birbirine yerleştirilmiş. Özellikle Yakın Doğu’da kamusal yapı olarak adlandırılan, bazılarına göre tapınak oldukları düşünülen anıtsal yapıların benzerlerinin batıya gittikçe kaybolduğu düşünülmekteydi. Uğurlu’da bulunan bu yapı daha geç bir neolitik dönemde de olsa benzer unsurlar içeren anıtsal yapıların batıda da varlığını ortaya koyması bakımından önemli” diyerek devam etti.

Erdoğu bulunan anıtsal yapının “terrazzo” tabanlı ve daha erkene tarihlenen bir yapının üstünde olduğunu söyleyerek “Yerleşimin farklı kesimlerinde yüzeyde görülen, üzerlerinde çizgisel şekiller bulunan dikili taşların varlığı da belki Uğurlu’da birden fazla anıtsal yapının varlığının bir kanıtıdır” diye konuştu