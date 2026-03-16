98. Oscar ödülleri sahiplerini buldu: Geceye One Battle After Another damga vurdu!
Sinema dünyasının kalbi Los Angeles’taki Dolby Theatre’da attı! 98. Akademi Ödülleri'nde "One Battle After Another" En İyi Film dahil önemli ödülleri toplarken, Michael B. Jordan ve Jessie Buckley performanslarıyla zirveye çıktı. Conan O'Brien'ın sunumuyla gerçekleşen görkemli gecede kazananların tam listesi...
Sinema endüstrisinin en prestijli gecesi olan 98. Akademi Ödülleri, ABD’nin Los Angeles kentindeki ikonik Dolby Theatre’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ünlü komedyen Conan O'Brien’ın kendine has mizahıyla sunduğu geceye, Paul Thomas Anderson imzalı "One Battle After Another" damga vurdu.
Sinemanın Zirvesinde Yeni İsimler
Bu yılki tören, hem tecrübeli isimlerin geri dönüşüne hem de yeni yıldızların parlamasına sahne oldu. En İyi Film ödülünü kucaklayan "One Battle After Another", geceden En İyi Yönetmen (Paul Thomas Anderson) ve En İyi Kurgu gibi kritik kategorilerde de zaferle ayrılarak yılın en başarılı yapımı tescillendi.
Oyunculuk kategorilerinde ise heyecan doruktaydı. "Sinners" filmindeki etkileyici performansıyla Michael B. Jordan, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanırken; "Hamnet" filmindeki dramatik başarısıyla Jessie Buckley, En İyi Kadın Oyuncu heykelciğini evine götürdü.
EN İYİ FİLM
Hamnet
Sinners
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Train Dreams
Bugonia
F1
KAZANAN: One Battle After Another
EN İYİ YÖNETMEN
Chloe Zhao-Hamnet
Josh Safdie-Marty Supreme
Paul Thomas Anderson-One Battle After Another
Joachim Trier-Sentimental Value
Ryan Coogler-Sinners
KAZANAN: One Battle After Another / Paul Thomas Anderson
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
The Secret Agent
It Was Just An Accident
Sentimental Value
Sirat
The Voice of Hind Rajab
KAZANAN: Sentimental Value
EN İYİ KADRO
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sinners
KAZANAN: One Battle After Another
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Timothee Chalamet- Marty Supreme
Leonardo DiCaprio-One Battle After Another
Ethan Hawke-Blue Moon
Michael B. Jordan-Sinners
Wagner Moura-The Secret Agent
KAZANAN: Michael B. Jordan - Sinners
EN İYİ KADIN OYUNCU
Jessie Buckley-Hamnet
Rose Byrne-If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson-Song Sung Blue
Renate Reinsve-Sentimental Value
Emma Stone-Bugonia
KAZANAN: Jessie Buckley - Hamnet
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Elle Fanning-Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas-Sentimental Value
Amy Madigan-Weapons
Wunmi Mosaku-Sinners
Teyana Taylor-One Battle After Another
KAZANAN: Amy Madigan - Weapons
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Benicio Del Toro-One Battle After Another
Jacob Elordi-Frankenstein
Delroy Lindo-Sinners
Sean Penn-One Battle After Another
Stellan Skarsgard-Sentimental Value
KAZANAN: Sean Penn - One Battle After Another
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
KAZANAN: Sinners
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
KAZANAN: Sinners
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Train Dreams
KAZANAN: One Battle After Another - Paul Thomas Anderson
EN İYİ KURGU
F1
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
KAZANAN: One Battle After Another
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Avatar: Fire and Ash
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinners
KAZANAN: Avatar Fire&Ash
EN İYİ SAÇ MAKYAJ
Frankenstein
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
KAZANAN: Frankenstein
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Avatar: Fire and Ash
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
KAZANAN: Frankenstein
EN İYİ SES
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirat
KAZANAN: F1
EN İYİ ÖZGÜN MÜZİK
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
KAZANAN: Sinners
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI
Dear Me-Diane Warren: Relentless
Golden-KPop Demon Hunters
I Lied to You-Sinners
Sweet Dreams of Joy-Viva Verdi
Train Dreams-Train Dreams
KAZANAN: Golden-KPop Demon Hunters
EN İYİ KISA LIVE ACTION FİLMİ
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
KAZANAN: The Singers ve Two People Exchanging Saliva
EN İYİ BELGESEL FİLMİ
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
KAZANAN: Mr. Nobody Against Putin
EN İYİ KISA BELGESEL FİLMİ
All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
KAZANAN: All The Empty Rooms
EN İYİ ANİMASYON FİLMİ
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amelie or the Character of Rain
Zootopia 2
KAZANAN: KPop Demon Hunters
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
KAZANAN: The Girl Who Cried Pearls
