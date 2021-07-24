Birsu Demir plajda poz verdi: Bikini izi olay oldu

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurmuştu. Birsu Demir plaj pozuyla sosyal medyayı salladı.

Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Son olarak tatil paylaşımı yapan Birsu Demir kumsalda poz verdi.

Pembe mini eteği ve büstiyeri ile poz veren Birsu Demir'in bikini izi ise dikkat çekti.