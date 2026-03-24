Erol Köse'nin ölümü sonrası Gülşen ile Bülent Ersoy kapışması yeniden gündem oldu

Yapımcı Erol Köse'nin ani ölümü, magazin dünyasında "hesaplaşma" rüzgarları estirdi! Bir dönem aşk yaşadığı ve kariyerine damga vuran Gülşen ile olan sancılı süreci, sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi oldu. Özellikle Bülent Ersoy'un canlı yayında Gülşen'i "evli adamla aşk yaşamakla" suçladığı ve Gülşen'in Diva'ya verdiği yanıt sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Magazin dünyasını sarsan Erol Köse’nin ölümünün ardından gündeme bomba gibi düşen hesaplaşmalara bir yenisi daha eklendi.

Erol Köse’nin kariyerini yönettiği dönemde büyük aşk yaşadığı ancak sonrasında mahkemelik olduğu ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline geldi.

"Nasıl Evli Bir Adamla Birlikte Olursunuz?"

Yıllar önce yaşanan olayda, Erol Köse'nin yakın dostu olan Bülent Ersoy, kendi programına konuk ettiği Gülşen'i yayında adeta sorguya çekmişti.

Ersoy’un, Gülşen’e yönelik "Nasıl evli bir adamla birlikte olabilirsiniz?" şeklindeki sert çıkışı, o dönem Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Gülşen: "Maşa Olmamalısınız"

Bülent Ersoy'un bu suçlamaları karşısında geri adım atmayan Gülşen, şu cevabı vermişti:

"Siz çok büyük bir sanatçısınız, Erol Köse'nin maşası olmamalısınız."

Bu sözlerin ardından stüdyoda tansiyon yükselmiş, ikili arasında soğuk rüzgarlar esmişti. Erol Köse'nin ölüm haberinin ardından bu video, binlerce kullanıcı tarafından sosyal medyada dolaşıma sokuldu ve bir anda tüm sosyal medyada paylaşıldı.