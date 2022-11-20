MasterChef'i Mehmet şefi esnaf lokantasından kovuldu

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'in jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, esnaf lokantasından kapı dışarı edildiği günü anlattı.

TV8'de yayınlanan MasterChef programının ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya, bir belgeselin çekimi için gittiği esnaf lokantasından kapı dışarı edilmişti, daha sonra olayın kurgu olduğu öne sürülmüştü.



Mehmet Şef, esnaf lokantasındaki yemekleri yağlı bulduğunu mekanın ustasına iletmiş, devam eden dakikalarda usta ile tartışmış ve kendisini kapıda bulmuştu.



Usta, Mehmet Şef'e "Normal beklentiler olan bir yere geldiniz beyefendi, öyle çok özel beklentilerin olduğu bir yer değil burası. Burası normal standartlarda çalışan bir mekan" demişti.



Mehmet Şef "Tamam ama parayla değil mi ya burası" karşılığını verince usta, "Parayla değil burası, sizin parayla istediğiniz bir yer varsa aşağıda lüks lokantalar var. Size yardımcı olsunlar" ifadesini kullanmıştı.



Mehmet Şef bu kez "Abi parayla yemek yiyemiyoruz" diye isyan etmişti. Usta da "Servisi kapattık. Kusura bakmayın, yemek kalmadı" yanıtını vermişti.



'KURGU DEĞİLDİ'

TRT yayınına konuk olan Mehmet Şef, başına gelen bu olayı anlattı:



"Hayır kurgu değildi. Biz esnaf lokantasında adap ve usulleri yansıtmaya çalıştık. Bu gibi yerlerde kurallara uymadığın zaman kovulursuna inanmıyorlardı. Ben duygulandım mesela. Ustamız şu anda izlemiyor olabilir. Kendisi öyle biri değil. Onu görecekler. 'Benim kurallarım var' diyor. Bu kurallara uymayan kişi burada yemek yiyemez."