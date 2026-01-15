Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örnekleri alınan 20 şüpheliden, aralarında sosyal medya ünlüsü Rabia K. ve Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu'nun da bulunduğu 15 şüphelinin ''kokain'' test sonucu pozitif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında sanal medya ünlüsü Rabia K. ve Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu'nin de bulunduğu 20 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi. Alınan örneklerin incelenmesinin ardından 15 şüphelinin 'kokain' testi pozitif çıktı.
Tes sonucu pozitif çıkan isimler arasında sosyal medya ünlüsü Rabia K. ve Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu da yer aldı.
