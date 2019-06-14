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  3. 14 Haziran 2019 17:14

İmamoğlu-Yıldırım ortak canlı yayınını yapacak şirket belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıları İmamoğlu ve Yıldırım'ın katılacağı ortak canlı yayını yapacak olan yayın şirketi belli oldu. Yayın hizmetini Özkan Prodüksiyon üstlendi.

İmamoğlu-Yıldırım ortak canlı yayınını yapacak şirket belli oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım, 16 Haziran Pazar akşamı saat 21.00'de, ortak canlı yayında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayacaklar. Bu büyük yayının canlı yayın hizmeti görevi Özkan Prodüksiyon’a verildi.

Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu arasında İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde pazar günü yapılması planlanan canlı yayının teknik altyapısı ve personeli Özkan Prodüksiyon tarafından karşılanacak.

Medyatava

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