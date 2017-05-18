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  4. 18 Mayıs 2017 09:29

Volvo artık dizel araç üretmeyecek

Volvo dizel motorundan çekilen ilk büyük üretici oldu.

Volvo artık dizel araç üretmeyecek
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İsveçli otomobil üreticisi Volvo’nun CEO’su Hakan Samuelsson, nitrojen oksit emisyonunu azaltmanın giderek daha maliyetli hale geldiğini belirterek yeni dizel motorlar geliştirmeyeceklerini duyurdu.

Habertürk'ün haberine göre, Samuelsson, “Daha fazla yeni dizel motor geliştirmeyeceğiz” dedi. Samuelsson, 2013 yılında pazara sundukları dizel modelleri gelecekteki emisyon standartlarını karşılamaları için geliştirmeye devam edeceklerini de vurguladı.

Volvo dizel motorundan çekilen ilk büyük üretici oldu.

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Habertürk

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