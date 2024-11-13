Canan Karatay Dubai çikolatası için neler dedi neler

Dünyayı kasıp kavuran ''Dubai çikolatası'' için uyarıda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, ''Yesinler, vücutlarına asit yapsınlar, hastalansınlar, kanser olsunlar.'' dedi. Karatay'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Ezber bozan beslenme önerileriyle zaman zaman tartışma konusu olan ve meslektaşları tarafından da eleştirilere maruz kalan Prof. Dr. Canan Karatay, TGRT Haber'de Gülden Kalecik Demirtaş'ın sunduğu Gündem Özel Programı'na konuk oldu.

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Karatay, bu kez son günlerin favorisi konumundaki Dubai çikolatasını değerlendirdi.

"FİRMALARIN ÜRETTİĞİ BİR ZEHİR"

Fabrikalarda üretilen her gıdanın bir zehir olduğunu özellikle vurgulayan Prof. Dr. Karatay, "Firmaların yaptığı, ürettiği bir zehir. Yesinler, hastalansınlar, kanser olsunlar” dedi.

“İnsanlar akıllarını yapay zekaya bıraktı” diyen Canan Karatay, “Yapay zeka şeytandır” yorumuyla da gündem oldu.

"YESİNLER, KANSER OLSUNLAR"

Milyonlarca kişinin sağlığını ilgilendiren pek çok konuya açıklık getiren Prof. Dr. Karatay, "Dubai çikolatası" ile ilgili kendisine yöneltilen soruya şöyle cevap verdi:

"Zehir. Firmaların yaptığı, ürettiği bir zehir. Yesinler, vücutlarına asit yapsınlar, hastalansınlar, kanser olsunlar. Ondan sonra 'annem de kanser oldu ben de olacağım' diye beklesinler. İnsanlar zehre koşmuyor. İnsanlar akıllarını yapay zekaya bıraktılar. Yani yapay zeka şeytandır. Beyinlerinizi şeytana bırakmayın. Hazır olan her şey zehir, fabrikadan çıkan her şey zehir artık. Bunu artık kabul etmek lazım."