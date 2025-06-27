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A Milli Takım'da Montella için karar verildi

A Milli Takım'da Montella için karar verildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yeni sözleşme imzalayacak.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, 2023 Eylül'den bu yana ay-yıldızlı ekibin başında bulunan İtalyan teknik adamın sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin 30 Haziran Pazartesi günü imza töreni düzenleneceği belirtildi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak töreninin saat 13.00'te başlayacağı aktarıldı.

İHA

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Etiketler A Milli Takım Vincenzo Montella teknik direktör
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