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  5. 11 Aralık 2019 15:46

Di Maria PSG'nin Galatasaray maçı kadrosunda yok

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında bugün TSİ 23.00'te Galatasaray ile sahasında karşılaşacak olan Paris Saint-Germain'in 19 kişilik maç kadrosu açıklandı.

Di Maria PSG'nin Galatasaray maçı kadrosunda yok
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Fransız ekibinde sakatlıkları devam eden Presnel Kimpembe, Colin Dagba, Idrissa Gueye, Angel Di Maria, grip olan Thomas Meunier ve Ander Herrera; teknik direktör Thomas Tuchel tarafından maç kadrosuna alınmadı.

PSG'NİN 19 KİŞİLİK GALATASARAY MAÇI KADROSUNDA ŞU İSİMLER YER ALIYOR:

"Juan Bernat, Edinson Cavani, Choupo-Moting, Abdou Diallo, Julian Draxler, Mauro Icardi, Garissone Innocent, Thilo Kehrer, Tanguy Kouassı, Layvin Kurzawa, Marquinhos, Kylian Mbappe, Keylor Navas, Neymar Jr, Leandro Paredes, Sergio Rico, Pablo Sarabia, Thiago Silva, Marco Verratti."

(DHA)

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