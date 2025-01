Fenerbahçe’nin yıldızı Hull City’ye transfer oldu

Fenerbahçe'nin Asbaşkanı Acun Ilıcalı Fenerbahçeli Lincoln Henrique’yi sahibi olduğu Hull City'e transfer etti...

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak eski Galatasaraylı Nordin Amrabat'ı transfer eden Hull City, bu kez Fenerbahçe'den transfer yaptı.

İngiliz ekibi, Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin 1 Temmuz 2022'de Santa Clara takımından 3.5 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

Brezilyalı futbolcu veda paylaşımında, "İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Huzurlu hissediyorum ve değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle.... Tüm taraftarlara teşekkür ederim, her zaman kalbimde ve ailemin kalbinde olacaksınız” ifadelerini kullandı.