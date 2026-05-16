Galatasaray’da Icardi depremi... ''Veda'' tadındaki paylaşımı olay oldu!

Galatasaray’ın süper yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 4 yıla dair çarpıcı bir mesaj yayımladı. Icardi’nin her satırı duygu yüklü olan paylaşımı, camiada şok etkisi yaratırken "veda mı ediyor?" sorularını beraberinde getirdi.

Sarı-kırmızılı formayla 4 yılda 4 şampiyonluk yaşayan Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi "evden uzaktaki evim" olarak tanımladı.

Ünlü golcü, "Bazı aşklar elveda demez. Yıllar geçtikçe geriye bakacağım ve bir zamanlar gerçekten mutlu olduğum harika bir ülkede olduğumu bilerek gülümseyeceğim" ifadelerini kullanarak derin bağlarına dikkat çekti.

Paylaşımında sadece kupaların değil, insanların sevgisinin de kendisi için çok değerli olduğunu belirten Icardi, "Bugün anlıyorum ki sadece futbol değildi. Hiçbir zaman sadece futbol değildi. Milyonlarca insanın aşkı arasında, farkında olmadan evden uzakta bir ev buldum" dedi. Arjantinli yıldız, Türk halkının kalbini kendisine açtığını ve bu sevgiyi asla unutmayacağını vurguladı.

Icardi'nin "Teşekkürler Galatasaray, beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkürler" sözleriyle biten mesajı, sosyal medyada kısa sürede milyonlarca etkileşim aldı. Henüz resmi bir ayrılık açıklaması gelmese de, bu "erken veda" tadındaki paylaşım, transfer dedikodularını ve ayrılık ihtimalini güçlendirdi.

İşte Icardi'nin yaptığı o paylaşım:

"Dört yıl önce hayatın beni yaşayacağım en güzel hikayelerden birine götürdüğünü bilmeden geldim.

Bugün anlıyorum ki sadece futbol değildi.

Hiçbir zaman sadece futbol değildi.

Çünkü stadyumun gürültüsü, İstanbul ışıkları, tribünlerden inen şarkılar ve milyonlarca insanın aşkı arasında...

Farkında olmadan, evden uzakta bir ev buldum.

Dört yıl oldu.

Dört şampiyonluk.

Binlerce sarılma.

Milyonlarca hatıra.

Ama en değerli şey kupalar değildi.

Bütün bir ülkenin kalbimi açtığını ve içimdeki derinliklere girdiğini hissetmekti.

Çünkü içinde sonsuza kadar kalan yerler vardır.

Türkiye benim için öyle olacak.

Silinmesi imkansız bir anı.

Zamanın asla dokunamayacağı bir aşk.

Çünkü dünyanın 90 dakikalığına durduğu geceler oldu.

Ve o anlarda tüm stadyum şarkı söylerken futbolun çok ötesinde bir şey yaşadığımı anladım.

Çocukların gözlerinde mutluluğu gördüm.

Sanki beni hayatım boyunca tanıyormuş gibi sarılan insanların gözyaşlarını gördüm.

Ve çok büyük bir sevgi hissettim... Bazı şeyleri kelimelerin bile açıklayamayacağını.

Teşekkürler Galatasaray.

Beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkürler.

Sevildiğini, saygı duyulduğunu ve sonsuz hissetmemi sağladığın için teşekkür ederim.

Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçer.

Ama bazı aşklar elveda demez.

Ve yıllar geçtikçe, geriye bakacağım ve bir zamanlar gerçekten mutlu olduğum harika bir ülkede olduğunu bilerek dolu bir kalbimle gülümseyeceğim."

Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyerindeki (2022-2026) tüm sezon gol ve asist istatistikleri

Mauro Icardi'nin Galatasaray formasıyla 2022-2026 yılları arasındaki tüm kulvarlardaki (Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa kupaları) istatistikleri, kaynaklardaki verilere göre şu şekildedir:

Mauro Icardi Galatasaray Kariyer İstatistikleri

Sezon Toplam Maç Toplam Gol Asist Başarılar ve Notlar 2022-2023 26 23 8 Süper Lig Şampiyonluğu 2023-2024 47 32 12 Gol Kralı (25 Gol) & Şampiyonluk 2024-2025 14 6 - Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı 2025-2026* 37 16 - 9 Mayıs 2026 itibarıyla güncel veriler TOPLAM 133 77 25 GS Tarihinin En Golcü Yabancı Oyuncusu

*2025-2026 sezonu verileri, Mayıs 2026 başındaki güncel durumu yansıtmaktadır.

Öne Çıkan Rekorlar ve Başarılar

Kulüp Tarihine Geçti: Toplamda ulaştığı 77 gol ile Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanını elinde bulundurmaktadır.

Ligin Zirvesinde: Süper Lig'de kaydettiği 61 golle, Galatasaray formasıyla ligde en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu kırmıştır.

RAMS Park Kralı: Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta attığı 47 golle, stadın en golcü ismi olarak Burak Yılmaz'ı geride bırakmıştır.

Gol Krallığı: 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de attığı 25 golle Gol Kralı olmuştur.

Kupa Koleksiyonu: Sarı-kırmızılı forma ile iki kez üst üste Süper Lig şampiyonluğu ve bir kez Süper Kupa zaferi yaşamıştır.