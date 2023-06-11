Djokovic Fransa Açık Tenis Turnuvası şampiyonu oldu
Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Norveçli Casper Ruud'u 3-0 yenen Sırp raket Novak Djokovic şampiyon oldu.
Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Norveçli Casper Ruud'u 3-0 yenen Sırp raket Novak Djokovic şampiyon oldu.
Başkent Paris'te düzenlenen sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) on beşinci gününde, tek erkekler final maçında, Sırplı tenisçi Novak Djokovic Norveçli rakibi Casper Ruud ile karşılaştı.
#tenis
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