Sabah 5.1'lik depremle sallanan Denizli'de bir deprem daha!

Güncelleme:

Denizli'de bu sabah meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.02 sıralarında Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

Sabah 5.1 büyüklüğünde deprem olmuştu

Buldan'da bugün saat 09.21'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sarsıntının Denizli il merkezi ve çevre ilçelerin yanı sıra, Aydın ve Manisa gibi komşu illerden de kuvvetli bir şekilde hissedildiği bildirilmişti. 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

