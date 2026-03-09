Sabah 5.1'lik depremle sallanan Denizli'de bir deprem daha!
Denizli'de bu sabah meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.02 sıralarında Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Sabah 5.1 büyüklüğünde deprem olmuştu
Buldan'da bugün saat 09.21'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sarsıntının Denizli il merkezi ve çevre ilçelerin yanı sıra, Aydın ve Manisa gibi komşu illerden de kuvvetli bir şekilde hissedildiği bildirilmişti.
