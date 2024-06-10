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Fransa Açık'ta tek erkekler şampiyonu belli oldu

Fransa Açık'ta tek erkekler şampiyonu belli oldu
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkekler finalinde 3 numaralı seri başı Carlos Alcaraz, 4 numaralı seri başı Alexander Zverev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Tek erkekler finalinde Alexander Zverev'i 3-2 yenen Carlos Alcaraz, Fransa Açık'ta şampiyon oldu.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada, tek erkeklerdeki final maçında, Alcaraz ile Zverev karşı karşıya geldi. Hem Alcaraz hem de Zverev, Roland Garros'ta ilk kez final oynadı.

Toplam 5 set oynanan ve 4 saat 19 dakika süren maç sonunda 21 yaşındaki Alcaraz, rakibini 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-2 yenerek, kariyerindeki ilk kez Roland Garros'ta şampiyon oldu.

Dünya 4 numarası Zverev, 2020 ABD Açık'ın ardından ikinci kez bir grand slam finalinde mücadele etti. Zverev, 2020 ABD Açık'ta finalde kaybettikten sonra ikinci grand slam finalinde de karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

Alcaraz, geçen yıl Wimbledon'u ve 2022'de ABD Açık'ı kazandıktan sonra üçüncü grand slam şampiyonluğunu elde etti.

Etiketler Fransa Açık tek erkekler finali Carlos Alcaraz Alexander Zverev
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