  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Tenis
  4. İspanyol tenisçi Nadal, 349 gün sonra kortlara döndü

İspanyol tenisçi Nadal, 349 gün sonra kortlara döndü

İspanyol tenisçi Nadal, 349 gün sonra kortlara döndü
Güncelleme:

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 349 gün sonra kortlara aldığı galibiyetle merhaba dedi.

Sakatlıktan dönen eski dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane Turnuvası tek erkekler ilk turunda Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-0 yendi.

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, Avustralya'da düzenlenen ATP 250 turnuvası Uluslararası Brisbane'in ilk tur mücadelesiyle 349 gün sonra kortlara döndü.

Dünya klasmanının 98. basamağındaki 2020 ABD Açık şampiyonu Thiem ile karşılaşan 37 yaşındaki Nadal, bir saat 29 dakika sonunda 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 galip geldi. Nadal, özel davetle katıldığı turnuvanın ikinci turunda Aslan Karatsev-Jason Kubler eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Ocak 2023'te Avustralya Açık'ın ikinci turunda ABD'li Mackenzie McDonald'a elenen İspanyol tenisçi, bu maçtaki kalça sakatlığının ardından uzun süre kortlardan uzak kaldı. 2024'ün kariyerinin son sezonu olabileceğini açıklayan Nadal, dünya klasmanında 672. sıraya kadar geriledi.

Etiketler tenis nadal sakatlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni Covid-19 varyantı JN.1'in sıra dışı belirtileri ortaya çıktı Yeni Covid-19 varyantı JN.1'in sıra dışı belirtileri ortaya çıktı Erdoğan: ''Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, bir sabotaj var'' Erdoğan: ''Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, bir sabotaj var'' İçişleri Bakanlığı önünde canlı bomba alarmı: Polis bir kişiyi vurdu! İçişleri Bakanlığı önünde canlı bomba alarmı: Polis bir kişiyi vurdu! Maskelerinizi hazırlayın: Yeni kabusumuz mikoplazma enfeksiyonu oldu Maskelerinizi hazırlayın: Yeni kabusumuz mikoplazma enfeksiyonu oldu En düşük emekli maaşına ayar geliyor! Emekli ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşına ayar geliyor! Emekli ne kadar zam alacak? İşçilerin yemek ve servisinin kesildiği fabrikada skandal görüntü İşçilerin yemek ve servisinin kesildiği fabrikada skandal görüntü ''Sıfır KM otomobil'' satın alan vatandaş hayatının şokunu yaşadı ''Sıfır KM otomobil'' satın alan vatandaş hayatının şokunu yaşadı İsyan ettiren fark: Bahçede 3 TL, markette 45 TL İsyan ettiren fark: Bahçede 3 TL, markette 45 TL Hem lezzetli hem zahmetli: 6 ay toprak altında saklanıyor, 1 yılda olgunlaşıyor Hem lezzetli hem zahmetli: 6 ay toprak altında saklanıyor, 1 yılda olgunlaşıyor İsmail Saymaz, AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayını açıkladı İsmail Saymaz, AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayını açıkladı