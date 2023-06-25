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Milli tenisçi İpek Öz W40 şampiyonu oldu

Milli tenisçi İpek Öz W40 şampiyonu oldu
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Milli tenisçi İpek Öz, kariyerinin ilk W40 şampiyonluğuna İsveç’te ulaştı.

Milli tenisçi İpek Öz, İsveç’te düzenlenen toplam 40 bin dolar ödüllü Ystad Turnuvası’nda profesyonel kariyerinin en önemli şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Ystad kentinde toprak zeminde gerçekleşen organizasyonda mücadele eden İpek Öz, tek kadınlarda şampiyon oldu.

Milli tenisçi, finalde Avustralyalı Astra Sharma ile karşılaştı. 1 saat 19 dakika süren maçı 6-1 ve 6-3’lük setlerle 2-0 kazanan İpek, W40 düzeyinde ilk, toplamda beşinci tekler şampiyonluğunu elde etti.

Etiketler ipek öz tenis şampiyon w40
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