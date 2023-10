Gazze'de iletişim kesilmişti! Elon Musk devreye girdi

İsrail ordusu, dün akşamdan itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonlarını genişletme kararı aldığını duyurdu. Kararın hemen ardından abluka altındaki Gazze Şeridi ile iletişimin kesildiği bildirildi.

Filistin telekomünikasyon şirketi "Jawwal", sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiğini duyurdu.

Paylaşımda, İsrail'in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğü ve "Gazze'nin dünya ile bağlantısının kesildiği" belirtildi.

TÜRK KIZILAY: EKİBİMİZDEN HABER ALAMIYORUZ

Türk Kızılay'ın uluslararası sosyal medya hesabı üzerinden "Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz. Sivil halk, insani çalışanlar, sağlık profesyonelleri ve tesisler korunmalıdır!" açıklaması yapıldı.

ELON MUSK DEVREYE GİRDİ

Sosyal medyada kullanıcılar Starlink uydularıyla internet erişimi sağlayan Elon Musk'a çağrı yaptı.

'Gazze'ye Starlink, starlinkforgaza' etiketiyle Türkiye ve dünya gündemine birinci sıradan girdi.

Elon Musk çağrılara kayıtsız kalmadı. Ünlü milyarder, "Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası alanda tanınan diğer yardım gruplarını destekleyeceğiz. Starlink, Gazze'deki uluslararası kabul görmüş yardım kuruluşlarıyla bağlantıyı destekleyecektir." açıklamasını yaptı.

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.



