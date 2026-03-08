Ankara İtfaiyesi'nin kadın kahramanları: İtfaiyenin kadın gücünde yüzde 370 artış

  1. Anasayfa
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), itfaiye teşkilatının daha kapsayıcı ve dinamik bir yapıya kavuşması amacıyla kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan yönetim anlayışı doğrultusunda kadınların pek çok alanda aktif olarak görev almasını sağlayan ABB, Ankara İtfaiyesi’nde de kadın personel sayısını her geçen yıl artırıyor.

2019 yılında Ankara İtfaiyesi’nde 17 kadın itfaiyeci görev yaparken, 2020–2025 yılları arasında gerçekleştirilen dört ayrı personel alımıyla teşkilata 68 yeni kadın itfaiyeci katıldı. Böylece kadın itfaiyeci sayısı 80’e ulaşarak 2019 yılına göre yüzde 370 oranında artış gösterdi. Toplam 1415 personelin görev yaptığı Ankara İtfaiyesi’nde kadınlar yangın, arama kurtarma ve afet müdahale çalışmalarında aktif olarak görev alıyor.

ÇERİ: “KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ”

ABB İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Başkanımız Mansur Yavaş’ın liyakat esaslı personel alım politikaları kapsamında; Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, itfaiye teşkilatımızın daha kapsayıcı, güçlü ve etkin bir yapıya kavuşması amacıyla kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 2019 yılında teşkilatımız bünyesinde görev yapan kadın personel sayısı 17 iken, 2020–2025 yılları arasında gerçekleştirilen personel alımlarıyla toplam 68 yeni kadın personel itfaiye teşkilatımıza katılmıştır. Bugün itibarıyla toplam 1415 personelimizin 80’i kadınlardan oluşmakta olup, kadın personel sayımız yüzde 370 oranında artırılmıştır. Kadın itfaiyecilerimiz; yangın, arama kurtarma ve afet müdahale çalışmalarında aktif görev alarak teşkilatımızın gücüne güç katmakta, Ankara’nın can ve mal güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Önümüzdeki dönemde de kadın istihdamını artırmaya ve Ankara İtfaiyesi’nin kurumsal kapasitesini daha da güçlendirmeye devam edeceğiz.”

“ÜNİFORMAMIZ VE CESARETİMİZLE GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ”

Kadın itfaiyecilerden İzem Kinas görevinden duyduğu gururu “Başkentimizin güvenliği için üniformamız ve cesaretimizle görevimizin başındayız” sözleriyle dile getirirken, İlayda Albayrak “Kadın itfaiyeciler olarak insanlara umut olmanın gururunu taşıyoruz” dedi. Fatma Tamgöz ise, “Yangınlardan doğal afetlere ve kurtarma görevlerine kadar birçok alanda bir kadın olarak hizmet verdiğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

