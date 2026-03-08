CNN'den skandal Türkiye haritası: Türkiye'yi bölüo, Kürdüstan ilan ettiler!

  1. Anasayfa
ABD merkezli CNN International'ın Türkiye'nin doğu bölgelerini bölen skandal haritası, infiale yol açtı. CNN'in yayınladığı haritada Türkiye, Irak, İran ve Suriye topraklarının bir kısmını Kürdistan olarak ilan edildi.

Amerikan haber kanalı CNN International, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü ve toplumsal yapısını hedef alan skandal bir haritaya imza attı.

Türkiye’nin doğu bölgelerini ve komşu ülkelerin sınırlarını kapsayan, etnik temelli "yanıltıcı" coğrafi tasvirler yayınlayan kanala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan tepki gecikmedi.

"Suriye Senaryosu Türkiye Üzerinde İşlemez"

Geçmişte iç savaş dönemlerinde Suriye için de benzer bölücü haritalar servis eden CNN'in bu hamlesi, açık bir "algı operasyonu" olarak değerlendirildi. Ankara, bu tür basitleştirilmiş ve seçici görsellerin bölgedeki huzur ve kardeşlik ortamını bozmaya yönelik bir provokasyon olduğunun altını çizdi.

İletişim Başkanlığı: "Kabul Edilemez Bir Çarpıtma"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının nesiller boyu aynı sosyal ve siyasi kaderi paylaştığı hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "86 milyonun her bir ferdi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Birliğimizi ve kardeşliğimizi hedef alan bu tür yaklaşımlar, gerçekliği kasten çarpıtmaktadır."

Vatandaşlar Silahlı Aktörlerle Özdeşleştirilemez

Ankara'dan yapılan uyarıda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kürtlerin herhangi bir siyasi ya da silahlı terör odağıyla özdeşleştirilme çabasının "kabul edilemez" olduğu vurgulandı. Türkiye’nin dört bir yanında birlikte yaşama iradesinin, bu tür yapay haritalarla sarsılamayacağı mesajı net bir şekilde verildi.

