Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı muhtırası: ''VAR odasında neler yaşandı, kayıtları açıklayın!''

Galatasaray'a kendi evinde mağlup olan Beşiktaş'tan Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) şok suçlamalar! Gece saat 02.00’de bir açıklama yayınlayan siyah-beyazlılar, Riva’daki VAR merkezinde ve koridorlarında "bulunmaması gereken kişilerin" olup olmadığını sordu. Portekizli eğitmenlerin karar sürecine müdahalesinden kamera kayıtlarının paylaşılması talebine kadar Beşiktaş, TFF'ye 5 kritik soru yöneltti.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, maçın yankıları sürerken gece yarısı Türk futbolunu sarsacak bir açıklama yayınladı. Siyah-beyazlı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yönelik hazırladığı "Açık Çağrı" metninde, Riva'daki VAR merkeziyle ilgili vahim iddiaları gündeme getirdi.

Gece 02.00’de Gelen 5 Kritik Soru

Beşiktaş yönetimi, şeffaflık vurgusu yaptığı açıklamasında TFF'den ivedilikle cevap beklediği 5 soruyu sıraladı. Kulübün temel şüphesi; maç esnasında VAR odasında veya koridorlarında yetkisiz kişilerin bulunup bulunmadığı yönünde.

Portekizli Eğitmenler Karar Sürecinde mi?

Açıklamanın en dikkat çeken kısımlarından biri, Portekizli VAR eğitmenleriyle ilgili oldu. Beşiktaş, bu isimlerin maç sırasında odada bulunup bulunmadığını ve karar verme süreçlerine dahil olup olmadıklarını sordu. Federasyonda resmi bir görevleri olup olmadığı sorgulanan yabancı eğitmenlerin varlığı, "kararlara müdahale mi var?" sorusunu akıllara getirdi.

"Kamera Kayıtlarını Tarafımızla Paylaşın"

Beşiktaş JK, sadece soru sormakla kalmayıp TFF'den somut bir adım talep etti: "Galatasaray’la oynadığımız müsabakanın VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarının tarafımızla paylaşmasını talep ederiz."

Şeffaflık Sözü Hatırlatıldı

TFF yönetiminin göreve gelirken verdiği "şeffaf ve adil yönetim" sözünü hatırlatan siyah-beyazlı kulüp, bu iddiaların ve soruların cevapsız kalmasının Türk futbolunun güvenilirliğini zedeleyeceğini vurguladı. Derbinin hakemi Ozan Ergün'ün kararlarıyla başlayan tartışma, Beşiktaş'ın bu hamlesiyle Riva'daki idari süreçlere taşınmış oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten ''Türkiye Futbol Federasyonu’na Açık Çağrımızdır'' başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Trendyol Süper Lig’de Galatasaray’la oynadığımız maç sırasında Riva’daki VAR merkezinde yaşananlarla ilgili aşağıdaki sorularımıza cevap vermesini ivedilikle talep ediyoruz.

VAR merkezinde ve çevresinde kimler bulunmaktadır, VAR odasını ve odanın bulunduğu koridoru sesli bir şekilde kayıt altına alan kamera veya kameralar bulunmakta mıdır?

Portekizli VAR eğitmenleri, maç esnasında VAR odasında yer almakta mıdır? Eğer VAR odasında yer alıyorlarsa karar verme süreçlerine dahil oluyorlar mıdır?

Eğitmen adı altında görev yaptıkları söylenen Portekizli eğitmenlerin maç esnasında orada olmalarını gerektiren federasyonda herhangi bir görevleri var mıdır?

VAR merkezinin içinde veya koridorunda, maç oynandığı sırada orada bulunmaması gereken kişi veya kişiler var mıdır?

Şeffaf ve adil bir yönetim sözüyle göreve gelen Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin sorularımıza hemen cevap vermesi elzemdir.

Beşiktaş JK olarak; Galatasaray’la oynadığımız müsabakanın VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarının tarafımızla paylaşmasını talep eder, bu talebimizi Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunarız''

 

 

