  Eski hakemlerden derbinin hakemi Ozan Ergün'e sert eleştiri: ''Sane ve Osimhen kararları skandal!''

Eski hakemlerden derbinin hakemi Ozan Ergün'e sert eleştiri: ''Sane ve Osimhen kararları skandal!''

Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki hakem kararları, eski hakemler Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım tarafından Trio programında değerlendirildi. Sane’nin kırmızı kart pozisyonundan Osimhen’in atılması gerektiği ana kadar birçok kritik hatayı masaya yatıran eski hakemler Ozan Ergün'ün maç yönetimini "yetersiz" buldu.

Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından hakem Ozan Ergün'ün kararları spor kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Yayıncı kuruluşun Trio programında bir araya gelen eski hakemler Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, karşılaşmanın kritik anlarını inceleyerek çarpıcı bir tablo çizdi.

"Sane ve Osimhen İhraç Edilmeliydi" Programın en dikkat çeken bölümü, Leroy Sane ve Victor Osimhen ile ilgili kararlardı. Trio ekibi, Sane’nin rakibi Asllani'ye yaptığı müdahalenin "sağlığı tehlikeye atan" bir hareket olduğu konusunda fikir birliğine vararak, hakemin sarı kartla geçiştirdiği pozisyonun "net kırmızı" olması gerektiği görüşünü savundu.

Osimhen özelinde ise yorumcular, oyuncunun düdükten sonra topa vurduğu pozisyonda oyun geciktirme kuralının işletilmesi gerektiğini ve Nijeryalı oyuncunun ikinci sarıdan oyun dışı kalması gerektiğini vurguladı.

 Hakem Ozan Ergün’ün sadece bu iki pozisyonda değil, maçın genelinde de kart standardını koruyamadığı ifade edildi. Özellikle Orkun'un yoğun itirazları, Murillo ve Olaitan'ın sert müdahalelerinde kartlara başvurulmaması, hakemin maçı kontrol etmekte zorlandığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

 Ekip, maçın ilerleyen bölümlerinde VAR uyarısıyla Sane'ye gösterilen kırmızı kartın "gecikmeli olsa da doğru" olduğunu belirtirken, Abdülkerim Bardakcı’nın ceza sahası içindeki el teması sonrası verilen "devam" kararını da doğru buldu.

Deniz Çoban: "Kart Başta Çıkmalıydı"

Deniz Çoban, hakemin maçın başında kartlarını kullanmayarak otorite kaybettiğini belirtirken; Bahattin Duran derbinin hakem kararlarıyla anılmasından duyduğu üzüntüyü paylaştı. Bülent Yıldırım ise genç hakemin gelişimi için daha tutarlı bir maç yönetimi sergilemesi gerektiğinin altını çizdi.

